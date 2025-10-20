U 29. godini preminuo jedan od najboljih igrača šaha

Svijet šaha zavijen je u crno nakon vijesti o preranoj smrti američkog velemajstora i popularnog šahovskog komentatora Daniela “Danye” Naroditskog, koji je preminuo u 29. godini života.

Daniel Naroditsky rođen je 1995. godine u San Franciscu. Vrlo rano pokazao je izniman talent za šah te je postao velemajstor još kao tinejdžer. Osim natjecateljskih rezultata, Naroditsky je bio poznat i kao autor knjiga, predavač te omiljeni komentator koji je igru približio milijunima gledatelja diljem svijeta.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Od klasičnog šaha do digitalne publike

Iako je u klasičnom šahu postizao vrhunske rezultate, njegov je rejting u jednom trenutku karijere premašio 2600 FIDE bodova, posljednjih godina odlučio se povući iz redovitih nastupa na velikim klasičnim turnirima.

Umjesto toga, fokusirao se na brzopotezne formate (blitz i rapid) te na kreiranje sadržaja na internetu. Kao glavni razlog povlaćenja navodio je putovanja, koja su mu stvarala preveliki pritisak te ga onemogućavala u kreiranju sadržaja.

Taj je potez bio pun pogodak- Naroditsky je postao jedan od najomiljenijih lica šahovske zajednice na mreži. Njegov YouTube kanal okupio je gotovo 500.000 pretplatnika, dok je na platformi Twitch redovito prenosio svoje partije i šahovske lekcije pred više od 340.000 pratitelja.

Publika ga je voljela zbog topline, strpljivih objašnjenja i karizme koja je i složene šahovske ideje činila pristupačnima. Komentari na njegovu smrt na društvenim mrežama većinom sadrže zajednički dojam kako se radilo o najsimpatičnijem igraču u cijeloj šahovskoj zajednici, piše Gol.hr.