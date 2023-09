TV KOMENTATOR: "Sada me napadaju da sam dinamovac, a prošlo kolo da sam hajdukovac"

Dinamo je u derbiju SuperSport HNL-a pobijedio kod Osijeka 3:2 dramatičnim preokretom. Točnije, penalima koje je sudac Mario Zebec dosudio za goste u 87. i 99. minuti na intervenciju VAR-a. To je razbjesnilo navijače Osijeka, ali i Hajduka, piše Index.

Navijači Bilih tvrde da je Dinamo po tko zna koji put slavio zahvaljujući sudačkom pogurancu, a ogorčeni su i na Matea Pukšara, komentatora Max Sporta. Putem poruka na Instagramu poslali su mu niz gnjusnih uvreda i teških prijetnji.

Pukšar je objavio dio njih:

"Blažičko junior, jesi svršio?"

"Jebem ti mater klošaru, izdrkaj na Dinamo."

"Jebo te Dinamo, kako imaš srca navijati za njih uz ovakvo suđenje?"

"Samo dođi u Split, pičkice. Kad te ispucamo, majku ti jebem. Purgersko smeće, samo stavi story da si tu negdi."

Pitali smo Pukšara zašto je objavio gadosti koje su mu poslali, a on je odgovorio: "Napravio sam to samo da ljudi vide s čim se sve trebamo boriti. To se svako malo događa svima nama, komentatorima."

Pukšar otkriva: "Sada su me napali da navijam za Dinamo, ali prošlo kolo, dok sam radio utakmicu Varaždina i Hajduka, napali su me da u prijenosu navijam za Hajduk", piše Index.