TUŽNI SMO NA KRAJU! Hrvatska ipak poražena od Francuske!

Nastavak je Europskog prvenstva u rukometu koje se igra u Njemačkoj, naša skupina 1 igra se u Kolnu.

Nakon što je na poluvremenu bilo neriješeno, (18-18) jer nas je Kuzmanović obranama držao na površini, drugo je poluvrijeme bilo za nijansu u znaku Francuske. naime, nismo iskoristili naše prilike.

Započeo je drugi krug Europskog prvenstva u rukometu i naša rukometna reprezentacija se preselila u Koln, u Lanxsses Arenu koja prima 20.000 gledatelja. Prva utakmica je započela u 18 sati, igrao se rukometni klasik, Hrvatska - Francuska.

Lovro Klarica je bio starter, igrao poziciju desnog vanjskog jer nema ozlijeđenog Martinovića. I Domagoj Duvnjak nije večeras bio na parketu, ostao je u hotelu zbog povišene temperature. Za njega je izbornik Perkovac imao posebne zadatke u obrani, ali morali smo i bez njega. Nakon 10 minuta prvog dijela imali smo dva razlike, vodili 7-5, sjajan učinak u napadu Šoštarića, Srne i Klarice, te dvije obrane Mandića. Dobro koristimo brzi centar, puno je golova postignuto već na startu utakmice.

U 21. minuti Francuska je vodila 14-11. Mladi Kuzmanović (21) koji je zamijenio Mandića bilježi značajne obrane, čak šest do poluvremena. To nas spašava.

Do kraja prvog poluvremena uspjeli smo na krilima Kuzmanovićevih obrana zadržati napade Francuza, po isteku 30. minute rezultat je glasio: Francuska - Hrvatska 18-18.

U nastavku, u 40. minuti gubili smo tri razlike, obranama nas je da ne potonemo spašavao odlični Kuzmanović koji je do tada sakupio 8 obrana. Jako dobro je igrao Zvonimir Srna koji je do tada zabio šest pogodaka. Uz bok mu idu Šoštarić, Maraš, Karačić i Jelinić. Francuska čuva minimalno vodstvo, ne uspijevamo ih stići i stalno nas drže na dva, tri razlike. Skupo nas koštaju pogreške koje radimo kad ne realiziramo igrača više, čak - primimo gol iz kontre. Na polovici drugog dijela već je 26-22 i sad već teško možemo pobijediti. Ali, ne gubimo nadu. No kad se strah uvuče u kosti, onda je svako dodavanje upitno.

Previše neprisiljenih pogrešnih dodavanja, brzopleti smo i nespretni. Suci sporo dižu ruku Francuzima za pasivan napad, to nas pomalo frustrira. Naš najbolji igrač ipak je vratar Kuzmanović koji već sada ima nevjerojatnih 12 obrana. U 53. minuti smo dva puta zaredom prokockali igrača više u napadu, Francuzi su zabili na prazna vrata i odvojili se na plus tri razlike. Tu nam je već mirisao poraz. jer, nismo se istakli kao kolektiv, već solo akcijama pokušavali zabiti gol. To nam baš nije uspijevalo. Do kraja utakmice nismo stigli Francusko vodstvo, bodove u ovom susretu vidjeti nećemo. Nije pomoglo ni fantastičnih 13 obrana našeg vratara Kuzmanovića. U nastavku natjecanja nakon jednog kola imamo samo jedan preneseni bod, polufinale je sada malo daleko.

Rezultat, Francuska - Hrvatska 34-32. U subotu igramo protiv Mađarske.

