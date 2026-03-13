Close Menu

Tužni prizori ispred kuće Darka Lazića nakon obiteljske tragedije

Estrada je uz Darka Lazića nakon smrti brata

Duboka tuga nadvila se nad Brestačem, rodnim mjestom obitelji Lazić, nakon tragične vijesti o smrti Dragana Lazića, brata pjevača Darka Lazića. Dragan je izgubio život u prometnoj nesreći nedaleko od Šapca.

U Brestač su stigli članovi obitelji, prijatelji, mještani, ali i brojna poznata lica s estrade koja su došla pružiti podršku Darku i njegovim najbližima u ovim iznimno teškim trenucima.

Među onima koji su došli izraziti sućut bile su i pjevačice Aleksandra Mladenović, Vanja Mijatović i Aleksandra Prijović. Prijović je snimljena uplakana.

Prizori ispred rodne kuće folk-pjevača bili su potresni. Lazić, vidno shrvan zbog gubitka brata, u jednom je trenutku zaplakao i pao u zagrljaj bliske osobe, dok su mu prijatelji i poznanici prilazili kako bi mu pružili riječi utjehe i podrške. Uz njega je cijelo vrijeme bila i supruga Katarina.

Obitelj, prijatelji, brojne kolege i mještani Brestača danas će na posljednji počinak ispratiti Dragana Lazića, čiji je život tragično prekinut u 32. godini, piše Blic.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0