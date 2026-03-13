Tužni prizori ispred kuće Darka Lazića nakon obiteljske tragedije

Duboka tuga nadvila se nad Brestačem, rodnim mjestom obitelji Lazić, nakon tragične vijesti o smrti Dragana Lazića, brata pjevača Darka Lazića. Dragan je izgubio život u prometnoj nesreći nedaleko od Šapca.

U Brestač su stigli članovi obitelji, prijatelji, mještani, ali i brojna poznata lica s estrade koja su došla pružiti podršku Darku i njegovim najbližima u ovim iznimno teškim trenucima.

Među onima koji su došli izraziti sućut bile su i pjevačice Aleksandra Mladenović, Vanja Mijatović i Aleksandra Prijović. Prijović je snimljena uplakana.

Prizori ispred rodne kuće folk-pjevača bili su potresni. Lazić, vidno shrvan zbog gubitka brata, u jednom je trenutku zaplakao i pao u zagrljaj bliske osobe, dok su mu prijatelji i poznanici prilazili kako bi mu pružili riječi utjehe i podrške. Uz njega je cijelo vrijeme bila i supruga Katarina.

Obitelj, prijatelji, brojne kolege i mještani Brestača danas će na posljednji počinak ispratiti Dragana Lazića, čiji je život tragično prekinut u 32. godini, piše Blic.