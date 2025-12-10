Tuttosport: "Inter ubrzava posao s Mlačićem"

Kako se približava zimski prijelazni rok, interes velikana za Branimira Mlačića postaje sve konkretniji. Talentirani 18-godišnji veznjak Hajduka nalazi se na meti više europskih klubova, a najviše je zagrizao Inter, piše Tuttosport.

Prema pisanju Tuttosporta, sportski direktor Nerazzurra Piero Ausilio i njegov suradnik Dario Baccin već tjednima detaljno prate Mlačićeve nastupe te su početkom prosinca odlučili ubrzati pregovore. Na taj su se potez navodno odlučili zbog rastuće konkurencije - u igru su ušli i Marseille te Liverpool, koji također vide Mlačića kao pojačanje za budućnost.

Uskoro pregovori?

Izvori bliski pregovorima tvrde da će se čelnici Intera i Hajduka uskoro sastati u Milanu, a spominje se odšteta od oko pet milijuna eura. U slučaju dogovora, moguće je da bi mladi Splićanin ostao na Poljudu do kraja sezone, iako nije isključeno ni da odmah preseli u Italiju te zaigra za Interovu mladu momčad.

Mlačić je ove sezone upisao 16 nastupa i dvije asistencije za prvu momčad Hajduka, a nedavno je s klubom produžio ugovor do ljeta 2030. godine. Postojale su i glasine kako ga prati Real Madrid, ali čini se da je Inter trenutačno u najboljoj poziciji da dovede mladog hrvatskog veznjaka.