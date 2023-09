TURISTIČKI BROD NASUKAO SE ZA VRIJEME JAKE BURE Vatrogasci spašavali 38 putnika, morali paziti da se i sami ne nasukaju

- Brod je prevozio američke i belgijske turiste. Dojavu da se brod nasukao dobili smo u 9.36 sati. Kontaktirala nas je Lučka kapetanija jer mi imamo vatrogasno plovilo. Bila je jaka bura i uvjeti za prilaz tome brodu bili su gotovo nemogući. U 10.36 smo donijeli odluku da ćemo isploviti, pošto na brodu ima 38 putnika. Zbog velikih valova bilo je iznimno teško, a kako je brod nasukan na hridi, bilo je dosta plitko i morali smo paziti i da se sami ne nasukamo - ispričao je za Morski HR zapovjednik DVD-a Lopar, Stanislav Franelić.

- U 13.00 sati smo svih 38 putnika prebacili u Lopar i smjestili u vatrogasni dom Lopar. Tamo smo im organizirali okrjepu i organiziran im je smještaj u hotelu. U 14.54 dobili smo dojavu da je došlo do prodora mora u nasukani brod. Sad smo terenu, evo sad traje ispumpavanje i upravo je došao jedan remorker iz Rijeke i hoće li ga tegliti, nemam tu informaciju. Ronioci će ga provjeriti u kakvom je stanju, jer je nagnut na jednu stranu. Uskoro ćemo znati više informacija, no na brodu su naše vatrogasne pumpe, u slučaju da dođe do većeg prodora mora - ispričao je vatrogasni zapovjednik za Morski HR.