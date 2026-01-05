Turistička zajednica SDŽ objavila veliki rezime: 4,2 milijuna dolazaka i 20,9 milijuna noćenja, rast prometa i najava niza projekata

Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije (TZ SDŽ) na samom kraju 2025. i početkom 2026. godine objavila je opsežan pregled turističkih rezultata, ključnih projekata i trendova koji će oblikovati nadolazeću sezonu. Objavljeni rezime dolazi u simboličnom trenutku za županijsku turističku zajednicu, koja je tijekom 2025. obilježila 30 godina rada.

U poruci upućenoj partnerima, direktorica TZ SDŽ Ivana Vladović poručila je da su projekti i kampanje nastajali "iz ljubavi prema prostoru u kojem živimo", uz uključenost lokalnih zajednica i suradnika, te da su upravo ljudi i njihove ideje dali smisao ostvarenim iskoracima.

Rekordni obujam prometa: 3,9 milijuna gostiju u komercijalnom smještaju, a ukupno 4,2 milijuna dolazaka

Prema podacima iz sustava eVisitor, tijekom 2025. Splitsko-dalmatinsku županiju posjetilo je 3,9 milijuna gostiju koji su ostvarili 18,7 milijuna noćenja u komercijalnom smještaju. To predstavlja rast od 3% u dolascima i 1% u noćenjima u odnosu na prethodnu godinu.

Uzimajući u obzir i nekomercijalni smještaj te nautiku (charter), ukupni rezultat iznosi 4,2 milijuna dolazaka i 20,9 milijuna noćenja, objavila je TZ SDŽ na samom kraju 2025. i početkom 2026. godine.

Među ključnim postignućima istaknuto je veliko međunarodno priznanje: Srednja Dalmacija proglašena je Europskom regijom gastronomije za 2027. godinu, čime je, prema objavi TZ SDŽ, potvrđena snaga i autentičnost eno-gastro ponude na europskoj razini.

Turistička zajednica podsjetila je i na niz aktivnosti kojima se destinacija dodatno pozicionirala na globalnoj karti: kampanje i inicijative poput "Volim more", "Povratak igri", izložbe "Iz visina u tišinu" na Biševu te projekta "Zelena linija", kojima su povezani održivost, kultura, zajednica i potencijal dalmatinskog zaleđa.

Srednja Dalmacija na prezentacijama od Europe do SAD-a

U istom pregledu navodi se kako je destinacija predstavljana na vodećim turističkim sajmovima u Europi i SAD-u, uz posebne prezentacije u New Yorku, Oslu i Varšavi, te promotivne kampanje na ključnim emitivnim tržištima. Vidljivost su dodatno pojačala studijska putovanja novinara i kreatora sadržaja, video i storytelling projekti te javni pozivi za razvoj novih turističkih proizvoda.

TZ SDŽ se osvrnula i na trendove putovanja za 2026. koje predviđa Booking.com, ističući da se oni prepoznaju i u potencijalu Srednje Dalmacije: putnici sve više traže osobna i autentična iskustva, boravak u manjim mjestima uz obalu i u zaleđu, privatne brodske ture među otocima, lokalnu gastronomiju, aktivni odmor u prirodi te digitalno podržane i fleksibilne itinerare.

Najave i vijesti: Novi hotel u Trilju, Vuelingova linija Bilbao–Split, sve jači interes Britanaca

U rezimeu objavljenom na prijelazu godine izdvojeno je i nekoliko konkretnih turističko-gospodarskih novosti:

Trilj dobiva novi hotel: nakon hotela "Sveti Mihovil" na lijevoj obali rijeke, grad na Cetini uskoro bi trebao dobiti još jedan smještajni objekt. Tvrtka "Jelinak Gradnja" pokreće projekt hotela s 46 ležajeva, ukupne vrijednosti 5,1 milijun eura (bez PDV-a).

Vueling uvodi liniju Bilbao–Split: španjolski LCC najavio je letove od 16. lipnja do 13. rujna, dva puta tjedno, utorkom i nedjeljom. Riječ je o trećoj Vuelingovoj liniji iz Splita, uz Barcelonu i Rim.

Riviera Travel uvrstio je hrvatske otoke među top 5 nezaobilaznih destinacija za britanske putnike u katalogu "Discover", ističući prirodnu ljepotu, razvedenu obalu, more, kulturnu baštinu i gastronomiju.

Kadrovi u turizmu: Dodijeljeno više od 620.000 eura

U objavljenim informacijama navodi se i da je, s ciljem promocije zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu, dodijeljeno više od 620.000 eura: 392.460 eura za stipendiranje 211 novih stipendista te 229.333,83 eura za 27 projekata srednjih strukovnih, umjetničkih i mješovitih škola u turizmu u 2025. godini.

TZ SDŽ se osvrnula i na međunarodni kontekst: prema podacima UN Tourismovog World Tourism Barometera, globalni međunarodni dolasci porasli su oko 5% u odnosu na godinu ranije, s više od 1,1 milijarde putnika koji su putovali između siječnja i rujna 2025. Europa je zadržala status najveće turističke regije s približno 625 milijuna međunarodnih dolazaka, uz rast oko 4% u odnosu na isto razdoblje 2024. godine.

Istodobno, ETC Quarterly Report Q3/2025 naglašava trendove poput rastuće osjetljivosti na cijene, većeg interesa za putovanja izvan glavne sezone te potražnje za autentičnim iskustvima i manje opterećenim destinacijama, što se u objavi TZ SDŽ navodi kao prilika za strateško pozicioniranje Srednje Dalmacije.

Prihodi i promet: 13,411 milijardi eura od stranih turista u devet mjeseci, zračna luka blizu 4 milijuna putnika

Prema podacima Hrvatske narodne banke, prihodi od stranih turista u prvih devet mjeseci 2025. iznosili su 13 milijardi i 411 milijuna eura, što predstavlja rast od 1,7% u odnosu na isto razdoblje 2024., odnosno 223 milijuna eura više.

Prema podacima Zračne luke Sveti Jeronim, kroz splitsku zračnu luku tijekom 2025. prošlo je nešto više od 3,8 milijuna putnika, odnosno 6% više nego tijekom 2024. godine.

Vladović: "Nastavljamo graditi snažnu, autentičnu i održivu priču Srednje Dalmacije"

Zaključno, direktorica TZ SDŽ Ivana Vladović zahvalila je partnerima na povjerenju i energiji te poručila da se, s vjerom u ono što dolazi, nastavlja graditi "snažna, autentična i održiva priča Srednje Dalmacije".

Napomena: sve navedene brojke, projekti i najave u ovom članku temelje se na informacijama koje je Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije objavila na samom kraju 2025. i početkom 2026. godine, u sklopu svojeg godišnjeg pregleda i komunikacije prema partnerima.