Turistička zajednica Grada Trogira najavljuje koncert Ivice Sikirića Iće

Turistička zajednica grada Trogira sa zadovoljstvom najavljuje večerašnji koncert renomiranog dalmatinskog izvođača Ivice Sikirića Iće. Koncert počinje u 21:00 sat, a održat će se u predivnom ambijentu kule Kamerlengo.

Ova glazbena večer dio je bogatog programa 55. trogirskog kulturnog ljeta, a publika će imati priliku uživati u nastupu glazbenika čija je karijera obilježena bezvremenskim hitovima, autentičnim dalmatinskim zvukom i emotivnim interpretacijama koje već desetljećima osvajaju generacije slušatelja.

Koncert se održava na jednoj od najatraktivnijih trogirskih lokacija – povijesnoj kuli Kamerlengo, čija jedinstvena atmosfera uz more i pod otvorenim nebom pruža idealan ambijent za glazbene događaje ove vrste.

INFORMACIJE O ULAZNICAMA:

Ulaznice su dostupne na više prodajnih mjesta:

putem internetske platforme Entrio.hr

na blagajni Kantuna kulture (radnim danom od 10:00 do 12:00 i od 18:00 do 20:00 sati)

(radnim danom od 10:00 do 12:00 i od 18:00 do 20:00 sati) na ulazu kulu, sat vremena prije početka programa

Pozivamo sve građane, posjetitelje i turiste da se pridruže ovoj glazbenoj manifestaciji te da uživaju u večeri ispunjenoj pjesmom, emocijama i mediteranskim ugođajem.