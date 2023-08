Turist napastovao djevojku, uspjela se obraniti, a onda je uslijedio šokantan obrat

Djevojka iz Crne Gore kaže da ju je Sud za prekršaje proglasio krivom zbog pokušaja da se obrani od nasrtaja stranog državljanina tijekom noći s 3. na 4. kolovoza. Četiri godine stariji Turčin pokušavao je 25-godišnju djevojku poljubiti držeći je za bradu, a onda ju je uhvatio za stražnjicu. Nije htio prihvatiti ne kao odgovor, a pitanje je što bi se dogodilo da u tom trenutku nije naišao neki mladić koji ju je spasio.

"Za vrijeme trajanja incidenta vukao me od Trga prema ulici u kojoj su apartmani. Nisam znala šta me snašlo, samo znam da sam se branila koliko sam mogla. Slobodno mogu reći da me spasio mladić koji je naišao. Prijateljica je bila paralizirana od šoka, nikog nije bilo oko nas", ispričala je za Vijesti.

Ona ga je, da bi se obranila, nekoliko puta udarila, a on ju je nakon toga optužio za napad. Sudac Alija Beganović oboje je kaznio zbog kršenja javnog reda i mira.

"Zaista sam zaprepaštena načinom na koji je Sud za prekršaje vidio ovaj slučaj, to jest, kako je kvalificirao moju samoobranu. Pitala sam i suca, pitam i javnost: Kad je to, prema zakonu i da ne bih bila okrivljena, trebalo da se prestanem braniti i da dozvolim da me nepoznata muška osoba, na pustoj ulici, nepristojno dodiruje, čerupa, pa možda i siluje ili teže povrijedi? Jako sam razočarana i dodatno povrijeđena i istraumatizirana nerazumijevanjem institucija, načinom na koji sam ispitivana u policiji, kao i načinom na koji je sudac odlučio. Ne mogu zamisliti kako bi u ovom incidentu prošla neka druga ženska osoba, koja ne bi bila u stanju da se brani", kaže Živković.