Turist na poznatoj plaži platio kebab 1.700 eura

Britanski turist na popularnoj plaži Copacabana platio je nevjerojatnih 1.700 eura za kebab.

Prevarant je na POS uređaju promijenio iznos i umjesto dogovorenih 1,75 eura naplatio mu znatno višu cijenu. Policija sumnja da je uređaj bio namješten kako bi se naplatio puno veći iznos od prikazanog, piše Klix.ba.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prevarant je uhićen u Rio de Janeiru u Brazilu, nakon što su on i još jedna osoba navodno promijenili cijenu na platnom terminalu i žrtvi naplatili vrtoglavi iznos.

Britanac je tako platio 1.700 eura za mesnu poslasticu koja je trebala stajati 1,75 eura. Policija je priopćila da je uređaj navodno bio manipuliran i da je žrtvi naplaćena mnogo veća cijena nego što joj je rečeno.

Sve se to događa u trenutku kada je val prevaranata zahvatio popularne brazilske plaže u pokušajima da prevare posjetitelje.

"Uhitili smo počinitelja koji je izvršio prijevaru s kartičnim uređajem na štetu britanskog turista", naveli su iz brazilske policije.

Ovaj slučaj nije jedini. Jednom turistu iz Argentine naplaćeno je gotovo 3.450 eura za kuhani kukuruz s margarinom, koji je trebao stajati samo 3,5 eura. Drugom turistu iz Kolumbije za brazilski koktel caipirinhu naplaćeno je 460 eura.