Tugare napokon ulaze u 21. stoljeće: Kreće velika obnova ceste Podstrana-Žrnovnica-Tugare, a stiže i kanalizacija

„Ugovor o reguliranju međusobnih odnosa u cilju realizacije Projekta rekonstrukcije i modernizacije županijske ceste ŽC6142 Podstrana - Žrnovnica - Tugare, na području Splitsko-dalmatinske županije“ potpisan je danas u zgradi Splitsko-dalmatinske županije. Za tu prigodu u Split je potegao potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Ugovor su potpisali on i ravnatelj Županijske uprave za ceste Split Petar Škorić.

"Kao što sam i najavio prošli tjedan, na sjednici Vlade je donesena odluka o dodjeli financijskih sredstava u iznosu od 10 milijuna eura za iznimno važnu prometnicu za građane Splitsko-dalmatinske županije. Radi se o prometnici koja je alternativa Jadranskoj magistrali od Naklica, Tugara, Srinjina, Žrnovnice, Podstrane. Otvaranjem mosta nad Omišem prometnica nije bila adekvatna i građani su s pravom u tom trenutku izrazili svoje nezadovoljstvo da će velik promet prolaziti tom prometnicom. U više navrata smo imali kontakte s građanima, razgovarali s resornim ministarstvom i ja i ravnatelj ŽUC-a. Ministar Butković je pripremio dokumentaciju na Vladi gdje je prošli tjedan donesena odluka o sufinanciranju u vrijednosti od 10 milijuna eura. Ukupni projekt je vrijedan 13 milijuna eura. Ta 3 milijuna će osigurati ŽUC i SDŽ. U dogovoru s gradom Omišem iskoristit će se prilika i napraviti u sklopu projekta i oborinska odvodnja i javna rasvjeta i kanalizacija. Idući tjedan nam slijedi sporazum s Gradom Omišem za taj dio komunalne infrastrukture kako bi do ljeta imali odabrane izvođače, a onda nakon sezone bi krenuli u realizaciju. Što se tiče roka, planirane su dvije godine za uređenje, ali će se dobiti primjerena i adekvatna prometnica sa nogostupima, sa javnom rasvjetom i kompletnom infrastrukturom", kazao je ovom prigodom župan SDŽ Blaženko Boban.

Prošle su četiri godine od otvaranja obilaznice, a ovom prigodom Petar Škorić odgovorio je na pitanje - je li se zakasnilo s uređenjem ove prometnice.

"Kasni se sigurno, ali uz rekonstrukciju prometnice i izgradnju nogostupa gradi se i kanalizacijska mreža. To je odvojen projekt koji smo povezali skupa s našim jer nije imalo smisla prvo raditi prometnicu pa naknadno ponovno kopati. Povezali smo projekte komunalne infrastrukture, uključujući javnu rasvjetu. Ovo su razumni rokovi da se to riješi. Vidjeli smo nakon otvorenja mosta da se povećao promet preko Tugara, ali nisu to tolike gužve kakve su se najavljivale. Izgradnja ove prometnice koja će trajati oko dvije godine odvijat će se pod prometom. Uz novu modernu prometnicu sa bitnim elementima sigurnosti, mještani će dobiti i kvalitetan pristup svojim objektima, omogućit će se infrastrukturni razvoj samih Tugara i vjerujem da ćemo dobiti dobrog izvođača te da ćemo u planiranom roku ovo i dovršiti", kaže Škorić.

Na spomenutoj prometnici trenutno je već broj ležećih policajaca, ali dobar dio njih će biti uklonjen. Kako kaže Škorić, tražit će se alternativni načini usporavanja prometa, poput kamera.

"Pratili smo postojeću trasu, na nekim mjestima bilo je jako zahtjevno postići širinu nogostupa. Bilo nam je jednostavnije napraviti jedan nogostup, bilo bi puno manje otkupa i ulaska ljudima u dvorišta. 90 posto je riješeno i ishodili smo dozvole i možemo početi sa gradnjom. Nema rušenja objekata, ali dosta se ulazi ljudima u dvorišta, ruši se dosta pomoćnih objekata i septičkih jama. Mještanima koji tu žive dovršetak ove prometnice značajno će unaprijediti kvalitetu života", kaže Škorić.

"Danas smo u Splitu potpisali ugovor nakon odluke Vlade RH o dodjeli sredstava ŽUC-u za rekonstrukciju i obnovu ceste kroz Tugare. Kad smo otvarali most iznad Omiša vidjeli smo da će dio prometa ići tom dionicom. Cesta nije u dobrom stanju i stvara određene frustracije kod stanovnika koji tamo žive. Na zahtjev župana smo razmotrili da se Vlada uključi u rekonstrukciju te ceste koja je županijskog karaktera i donijeli smo odluku da ćemo participirati sa deset milijuna eura. Dobro je da se ta cesta obnovi bez obzira koliki promet njom bio. Kad se završi dionica cijele brze ceste prema Omišu, onda će promet sigurno biti manji, a cesta će biti uređena", kazao je Butković nakon potpisivanja ugovora.