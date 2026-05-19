Splićani krenuli u izazov "Čelična muda": U 24 sata žele prijeći 1000 kilometara

Skupina motociklista danas i sutra sudjeluje u humanitarnom izazovu pod nazivom “1.000 km / 24h – Čelična muda”, u sklopu Bradate vožnje, s ciljem prikupljanja pomoći za oboljele od raka.

Polazak je organiziran jutros u 8 sati s Tifona u Splitu, a sudionici će tijekom 24 sata pokušati prijeći čak 1000 kilometara u organiziranoj motokaravani pod vodstvom Željana Rakele.

Za sudjelovanje u izazovu bilo je potrebno uplatiti minimalno 300 eura donacije Županijskoj ligi protiv raka, a organizatori ističu kako sav prikupljeni novac ide izravno za pomoć oboljelima.

– To nije utrka, nego simbol snage, upornosti i zajedništva – poručuju organizatori.

Sudionici koji uspješno odvezu zadanu kilometražu dobit će poseban prsluk, ekskluzivnu prišivku i certifikat o završenom izazovu.

Za sada su prijavljeni:

Šime Elez

Ivica Matešić

Ivo Petričević

Aljoša Špec

Martin Kovačić

Borko Komesar

Rakela Željan

Organizatori navode kako je riječ o izazovu koji testira fizičku i mentalnu izdržljivost vozača, ali i promovira humanost i zajedništvo među sudionicima.