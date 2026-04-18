Tuga u Hrvatskoj: Preminuo dragovoljac, branitelj i čovjek velike uloge u Domovinskom ratu Franjo Plavšić

Preminuo je Franjo Plavšić, dragovoljac i branitelj, jedan od čelnih ljudi Glavnog sanitetskog stožera HV, vrhunski hrvatski toksikolog, profesor na fakultetu kemijskog inženjerstva i doktor znanosti, objavljeno je na Facebook stranici Bitka za Vukovar - najveća i najkrvavija bitka u Domovinskom ratu

Sprovod dragog pokojnika održat će se u utorak, 21.04.2026. godine u 10:40 sati u krematoriju na Mirogoju.

Bio je voditelj toksikološke službe u ratnim uvjetima, koja je osnovana u Stožeru saniteta Ministarstva zdravstva da bi nakon rata, 1997. godine osnovao «mirnodopsku» toksikologiju u obliku ustanove: "Hrvatski zavod za toksikologiju" (HZT), posvećenu zaštiti ljudi od opasnih kemikalija, učenju o postupanju s kemikalijama, izradio je brojne studije o opasnosti od pojedinih vrsta kemikalija.

Radio je u laboratorijima Instituta Ruđer Bošković, Plive i dijagnostičkog laboratorija u KBC Zagreb, na Klinici Rebro. Nešto od toga je i u njegovim novijim knjigama: Uvod u analitičku toksikologiju u izdanju «Školske knjige» 2006. godine koju je napisao zajedno sa svojom asistenticom na Fakultetu, Irenom Žuntar. To je ujedno prva knjiga koja obrađuje pitanje otrovnosti i apsorpcije otrova (prodor) u organizam, a da nije prijevod sa stranog jezika, već originalni rad. Za radnike koji u svojem poslu moraju baratati nekim od opasnih kemikalija napisao je, zajedno sa svojim suradnicima iz Hrvatskog zavoda za toksikologiju: Alkom Wolf Čoporda i Zdravkom Lovrićem, knjigu Siguran rad s kemikalijama, također 2006. godine. Knjiga je originalni priručnik za sve koji rade s kemikalijama u tvornicama, na uvozu kemikalija i stavljanju u promet raznih kemijskih proizvoda i slično.