TUGA U DALMACIJI Preminuo svima poznati biskup!

Mons. Slobodan Štambuk, hvarski biskup u miru, okrijepljen svetim sakramentima preminuo je u srijedu 27. rujna 2023. godine u Svećeničkom domu u Splitu u 83. godini života, 58. godini svećeništva i 35. godini biskupstva.

Rođen je 1. ožujka 1941. u Selcima na otoku Braču, od oca Josipa i majke Nedjeljke-Perice rođene Jakšić. Gimnaziju i studij teologije završio je u Zadru.

Za svećenika Hvarske biskupije zaređen je 3. srpnja 1966. u Selcima na otoku Braču. Vršio je slijedeće službe: od 1966. do 1968. bio je župnik u Pražnicima i Gornjem Humcu na otoku Braču; od 1968. do 1971. župnik u Vrisniku i Pitvama na otoku Hvaru; od 1971. do 1978. župnik u Vrbanju i Svirčima na otoku Hvaru; od 1978. do 1981. župnik u Nerežišćima na otoku Braču; od 1981. do 1989. župnik u Supetru i Škripu na otoku Braču; od 1979. do 1989. urednik lista Bračka Crkva.

Sveti Otac Ivan Pavao II. imenovao ga je hvarskim biskupom 30. ožujka 1989. godine. Za biskupa je zaređen 30. travnja iste godine u Hvaru, na otoku Hvaru.

Papa Franjo prihvatio je njegovo odreknuće od službe 9. ožujka 2018.