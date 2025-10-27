Tudor dobio otkaz u Juventusu

Igor Tudor više nije trener Juventusa. Hrvatski stručnjak dobio je otkaz nakon poraza 1:0 od Lazija u 8. kolu Serie A, čime je njegovoj momčadi upisan treći uzastopni poraz i čak osam utakmica bez pobjede.

Juventus je prije Lazija izgubio i protiv Come (2:0) u prvenstvu te Reala (1:0) u Ligi prvaka. Posljednju pobjedu imao je početkom rujna, a niz bez trijumfa najgori je za torinski klub još od 2009. godine.

Nakon susreta s Laziom, Tudor je upitan osjeća li se sigurno na klupi. “Svi me pitaju isto, ali ne razmišljam o sebi. Ne zanima me budućnost, pokušavam ostati priseban pred svim problemima koji se pojavljuju”, rekao je hrvatski trener, svjestan sve glasnijih špekulacija o smjeni.

Juventus je trenutačno osmi na tablici Serie A s 12 bodova, a zabrinjavajući je podatak da momčad nije postigla pogodak u posljednjih 397 minuta, odnosno četiri uzastopne utakmice – što se Bianconerima posljednji put dogodilo 1991. godine.

Službena potvrda iz Torina

Klub je odluku objavio službenim priopćenjem:

“Juventus FC objavljuje da je danas razriješio Igora Tudora dužnosti glavnog trenera muške prve momčadi, zajedno s njegovim stožerom koji čine Ivan Javorčić, Tomislav Rogić i Riccardo Ragnacci. Klub zahvaljuje Igoru Tudoru i njegovom stručnom stožeru na profesionalnosti i predanosti te im želi mnogo uspjeha u nastavku karijere.”

Privremeno će momčad voditi Massimiliano Brambilla, koji će debitirati već u srijedu protiv Udinesea.

Tudor je klupu Juventusa preuzeo krajem ožujka, nakon otkaza Thiagu Motti, te je u kratkom razdoblju uspio stabilizirati momčad i izboriti povratak u Ligu prvaka. Međutim, u novoj sezoni rezultati su drastično pali. U ukupno 24 utakmice pod njegovim vodstvom Juventus je ostvario 10 pobjeda, 8 remija i 6 poraza.