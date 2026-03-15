Tudor: "Ako svaki put vraćamo novac navijačima, kamo ide nogomet?"

Igor Tudor objasnio je zašto je odlučio ne tješiti vratara Antonina Kinskog nakon katastrofalnog poraza u Ligi prvaka, otkrivši da je time htio izbjeći pogoršanje ionako osjetljive situacije. Tudor ne žali zbog teške odluke da zamijeni Kinskog nakon što je njegov Tottenham u utorak protiv Atletico Madrida gubio 3:0 unutar samo 15 minuta, kao ni zbog toga što je ignorirao mladog Čeha nakon njegovog ponižavajućeg izlaska s terena.

"Kod takvih izmjena trener je uvijek na gubitku. Prvo jer ste ga uopće uveli, pa svi govore: 'Zašto to radiš? Ubio si dečka'. A ako ga ne izvadite, riskirate primiti još jedan ili dva gola. Donio sam odluku i da moram, opet bih učinio isto. Bio je to potez kojim sam htio zaštititi i dečka i momčad", rekao je Tudor.

Tudor je pojasnio i zašto nije odmah prišao mladom vrataru. "Zašto ga nisam zagrlio? Zato što je možda bio ljut. Ponekad treneri rade stvari kako bi izbjegli takvu scenu i pogoršali situaciju. Nekad je bolje ostati po strani, a zagrlit ćemo se na poluvremenu."

Potvrdio je da je na poluvremenu razgovarao s Kinskim i da su se zagrlili. "Time je ta priča završila", dodao je, prenosi Index.

Kriza u obrani i borba za ostanak

U nedjelju se na gol protiv Liverpoola vraća Guglielmo Vicario, no Spursi se suočavaju s velikom obrambenom krizom. Cristian Romero je među 11 ozlijeđenih iskusnih igrača, dok je Micky van de Ven suspendiran zbog crvenog kartona protiv Crystal Palacea.

"Vidjet ćemo tko je spreman. Tko može igrati na kojoj poziciji ili tko će se tamo žrtvovati jer nam nedostaju igrači", rekao je Tudor.

Tottenham je bez pobjede u 11 utakmica Premier lige, a Tudor je izgubio prve četiri otkako je preuzeo klupu od Thomasa Franka i već se nalazi pod pritiskom. Hrvatski stručnjak predviđa da će se borba za ostanak voditi do samog kraja sezone, no nada se da će do tada momčad biti jača povratkom nekih igrača.

"Moramo biti spremni"

Romero, Joao Palhinha i Destiny Udogie trebali bi se vratiti za utakmicu protiv Nottingham Foresta sljedeći vikend, Rodrigo Bentancur idući mjesec, a nakon njega i Mohamed Kudus te Lucas Bergvall.

"Treba ostati miran, raditi još jače i ne gubiti glavu", poručio je Tudor. "Čekamo da se igrači vrate kako bismo bili kompletniji. Tada dolaze odlučujuće utakmice jer će se ova borba za ostanak odlučiti u posljednjim kolima. Ne znam točno u kojima, ali tada će se odlučivati. Kad dođu te bitke, moramo biti spremni. U to sam sto posto siguran."

"Ako svaki put vraćamo novac, kamo ide nogomet?"

Tudor se osvrnuo i na zahtjeve navijača Tottenhama da im se refundira novac za ulaznice nakon teškog poraza od Atletico Madrida. Udruga navijača Tottenham Hotspura (THST) objavila je priopćenje nakon poraza 5:2 u Španjolskoj, nazvavši izvedbu momčadi "potpunom sramotom" i pozvavši klub da navijačima vrati novac, piše Index.

Tudor je rekao da je to stvar kluba, ali je dodao: "Manchester City gubi 3:0, Chelsea gubi 5:2, svake nedjelje događaju se teški porazi i ako bismo svaki put morali vraćati novac, kamo ide nogomet? U svemu u životu treba imati zdravog razuma."

Referirao se na poraze Cityja od Real Madrida i Chelseaja od Paris Saint-Germaina koji su se dogodili u srijedu.

Spursi su u Madridu gubili 3:0 nakon samo 15 minuta, a sva tri gola pala su nakon pogrešaka obrane, dvije vratara Kinskog i jednu Mickyja van de Vena.

"Ispričao sam se za prvih 15 minuta jer je to bilo nešto veliko. Takve se stvari, izvanredne, mogu dogoditi i ne možete ih kontrolirati. Inače se ne volim ispričavati, ali ovaj put jesam zbog tih 15 minuta. Za sve ostalo nemam se za što ispričati", zaključio je Tudor.