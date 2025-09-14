Tucaković: "Požar kod Makarske zaista je mogao biti katastrofalan i razoran, bitno je da nitko nije stradao!"

Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik, gostovao je u HTV-ovoj emisiji "Studio 4" i komentirao nedavno završenu protupožarnu sezonu. Istaknuo je kako treba biti oprezan jer bi moglo biti još toplijih dana.

Iza naših vatrogasaca još je jedno izazovno ljeto. Zahvaljujući kišnom i hladnijem vremenu - mogu predahnuti - završio je glavni napor protupožarne sezone. Šumskih požara ove godine bilo je malo više nego lani, no izgorjela je znatno manja površina. Zračne snage bile su učinkovitije, ali i sudjelovale u manjem broju intervencija. No zabrinjava podatak da se, u odnosu na prošlu godinu, broj osoba koje su smrtno stradale u požarima na objektima - gotovo udvostručio.

- Treba biti oprezan jer može doći još vremena koje će biti toplo, dođu vjetrovi. Dakle, vrlo brzo bura sve skupa osuši i može doći još do požara. Međutim, treba biti spreman, sezonski vatrogasci će odraditi do 30. rujna, drugi mogu i produžiti koji žele. Mogu zahvaliti zaista svim vatrogascima koji su radili ovo ljeto, gasili požare, svim zapovjednicima, jedinicama lokalnih područnih samouprava i svima djelatnicima koji su radili operativno vatrogasno zapovjedništvo, dali su veliki doprinos gašenju požara. Ne zaboravimo ovdje naše pilote, kanadere, tehničare, ljude koji su zaista odmah reagirali, podizali se i još smo uspjeli i drugim zemljama pomagati, rekao je.

Rano otkrivanje požara

Naglasio je kako je sezona bila dosta zahtjevna i ove godine.

- Ona je vrlo rano počela s onim požarima na području Učke, pa smo imali poslije toga jako topao šesti mjesec, na samom početku sezone. Bio je i veći broj požara tijekom ove sezone. Za nekakvih 50-ak požara, u odnosu na prošlu godinu, veći je broj požara. No, opožarena površina je skoro tri puta manja. Prošle godine smo imali 22.700 hektara, ove godine imamo 7.135 hektara, dakle govori prije svega o učinkovitom vatrogasnom sustavu koji je odreagirao odmah, zajedno kopnene i zračne snage, rekao je.

Za svaki požar koji se dogodio, izlazilo se sa što više snaga, posebno kad je bilo vrijeme vjetrovito. Trebalo je odmah pristupiti gašenju požara.

- Vrlo je bitno rano otkrivanje požara već u samim začecima. Požari su s obzirom na promjenu klime brži malo strašniji, istaknuo je za HRT.

Komentirao je jedan od većih požara ove sezone, onaj kod Makarske, na području Mimica.

- To je bio požar koji je zaista mogao biti katastrofalan i razoran. Vrlo brzo se djelovalo na tom požaru. Došlo je do oštećenja, mislim da je bilo 20 objekata. Bitno je da nitko nije stradao. To je najbitnije u svemu. Imovina, ona će se popraviti. Naravno, onome koji strada njemu je najteže. Došlo je do požara u vinogradima, u maslinicima i na poljoprivrednim kulturama određene štete. Ovaj požar je mogao prerasti u daleko, daleko veći da se nije tako reagiralo jer u jednim trenutku nismo mogli ni s kanaderima raditi, pa smo ih vraćali, pa smo jedno vrijeme i s Brača vodom gasili. I požar koji je bio na području Krila Jasenice koji je također mogao otići prema Podstrani i dalje. On je zaustavljen zaista u jednim teškim uvjetima, uvjetima jakog vjetra, rekao je.

Modernizirane kamere

Današnja suvremena tehnologija zaista omogućuje da se i požari rano otkriju.

- Osim onoga uobičajenog, znači kad vidimo požar pa brzo dojavimo, imamo u Republici Hrvatskoj ugrađeno i postavljeno 227 kamera u suradnji s Hrvatskim šumama, odašiljačima i vezama, našim županijskim vatrogasnim operativnim centrima za rano otkrivanje požara, ali imamo i modernizirane kamere koje mogu raditi i progresiju samog požara, kamo će se on širiti, ovisno o vremenskim uvjetima, dodao je.

Dodatne snage na terenu

Vatrogasci i operateri koji prate sve kamere rano požar otkriju, dojavi se odmah snagama koje su na terenu.

- Kada DHMZ najavi vrućinu ili najavi vjetar posebno, to je odmah za nas jedan alarm. Angažiraju se i dodatne snage na terenu, koje izađu, patroliraju, pa su već na terenu. I ono što je vrlo bitno, usko surađujemo s policijom, na razinama policijskih uprava. Ta suradnja je na vrlo visokoj razini, rekao je.

Naglasio je kako se promijenila svijest o potrebi vatrogastva.

- Vatrogastvo je potreba koja odgovara svim izazovima. Požar i poplava, što god da se dogodi, tu su vatrogasci i tako su vatrogasci osposobljeni i opremljeni. Dakle, to treba i logistički popratiti, dodao je.