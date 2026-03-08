Trumpov suradnik: "Iran je gotov, Kuba je sljedeća"

Republikanski senator Lindsey Graham, bliski saveznik Donalda Trumpa, u intervjuu za Fox News oštro je komentirao američku vojnu kampanju protiv Irana, poručivši da je riječ o “najbolje potrošenom novcu” te da će iranski režim pasti.

Graham je ustvrdio da je Iran bio na pragu nuklearne sposobnosti, navodeći kako je imao dovoljno uranija obogaćenog do 60 posto za izradu 11 nuklearnih bombi. Zbog toga smatra da je američki napad na Iran “dobra investicija” za sigurnost SAD-a.

“Ne radi se o pitanju hoće li režim pasti, nego kada”, rekao je Graham, nazvavši iransku vlast “vjerskim nacističkim režimom” i “terorističkim režimom”. Dodao je kako bi pad režima prekinuo financiranje skupina poput Hezbolaha, Hamasa i Huta.

U intervjuu je pozvao i američke arapske saveznike da se uključe u sukob protiv Irana, tvrdeći da i oni trpe iranske napade te da imaju vojne sposobnosti za sudjelovanje u ratu.

Govoreći o nastavku sukoba, Graham je najavio daljnje udare i poručio da će SAD i Izrael “raznijeti” protivnika. Istaknuo je i da podržava povećanje američkog obrambenog proračuna, uključujući plan od 1,5 bilijuna dolara do 2027. godine te mogući dodatni paket Pentagona od 50 milijardi dolara.

U završnici intervjua otišao je i korak dalje, spomenuvši Kubu kao sljedeću metu. Pokazujući kape s političkim sloganima, izjavio je da je “Iran gotov, a Kuba je sljedeća”.