Trump zaprijetio Španjolskoj: ‘Prekinut ćemo svu trgovinu’

Američki predsjednik oštro napao španjolsku vladu nakon što je odbila dopustiti korištenje američkih vojnih baza
Američki predsjednik Donald Trump oštro je kritizirao Španjolsku nakon što je tamošnja vlada odbila dopustiti korištenje američkih vojnih baza za letove povezane s vojnom ofenzivom protiv Irana. Govoreći u Ovalnom uredu u društvu njemačkog kancelara Friedricha Merza, Trump je Španjolsku nazvao “užasnim saveznikom” te poručio kako je ministru financija Scottu Bessentu naložio prekid svih trgovinskih odnosa s tom zemljom.

Odnosi između republikanske administracije i vlade španjolskog premijera Pedra Sáncheza već su dulje vrijeme napeti. Tijekom proteklih mjeseci nesuglasice su se odnosile na izdvajanja za obranu u okviru NATO-a, rat u Gazi, a sada i na pitanje korištenja baza Rota i Morón za operacije povezane s Iranom. Upravo je to, čini se, bio povod za najnoviju eskalaciju.

Na novinarsko pitanje o stavu europskih saveznika, Trump je bez zadrške kritizirao Madrid, ali i London.

“Španjolska je bila vrlo, vrlo nesuradljiva, a isto vrijedi i za Ujedinjeno Kraljevstvo”, rekao je američki predsjednik, podsjetivši da Španjolska nije pristala povećati obrambena izdvajanja na pet posto BDP-a, što je, prema njegovim riječima, učinila većina ostalih saveznika. Za Veliku Britaniju naveo je da mu nije dopustila korištenje zajedničke baze na otoku Diego Garcia u arhipelagu Chagos.

Trump je pritom istaknuo kako je Španjolska jedina članica NATO-a koja se nije obvezala na cilj od pet posto BDP-a za obranu, dodavši da, prema njegovu mišljenju, Madrid ne ispunjava ni postojeći prag od dva posto.

“Rekao sam Scottu da prekine sve poslove sa Španjolskom. Ne želimo imati ništa s njima”, poručio je, naglasivši kako Sjedinjene Države, osim “sjajnih ljudi”, od Španjolske nemaju ništa što im je nužno.

Sastanak Trumpa i Merza bio je ranije planiran, no u svjetlu aktualnih događaja fokus razgovora pomaknuo se prema novom sukobu u Iranu i njegovim mogućim posljedicama na rat u Ukrajini. Njemački kancelar istaknuo je kako su dvojica čelnika razgovarala i o trgovinskim odnosima te o potencijalnom poslijeratnom razdoblju u Teheranu.

