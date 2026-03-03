Trump zaprijetio Španjolskoj: ‘Prekinut ćemo svu trgovinu’

Odnosi između republikanske administracije i vlade španjolskog premijera Pedra Sáncheza već su dulje vrijeme napeti. Tijekom proteklih mjeseci nesuglasice su se odnosile na izdvajanja za obranu u okviru NATO-a, rat u Gazi, a sada i na pitanje korištenja baza Rota i Morón za operacije povezane s Iranom. Upravo je to, čini se, bio povod za najnoviju eskalaciju.

Na novinarsko pitanje o stavu europskih saveznika, Trump je bez zadrške kritizirao Madrid, ali i London.

“Španjolska je bila vrlo, vrlo nesuradljiva, a isto vrijedi i za Ujedinjeno Kraljevstvo”, rekao je američki predsjednik, podsjetivši da Španjolska nije pristala povećati obrambena izdvajanja na pet posto BDP-a, što je, prema njegovim riječima, učinila većina ostalih saveznika. Za Veliku Britaniju naveo je da mu nije dopustila korištenje zajedničke baze na otoku Diego Garcia u arhipelagu Chagos.

Trump je pritom istaknuo kako je Španjolska jedina članica NATO-a koja se nije obvezala na cilj od pet posto BDP-a za obranu, dodavši da, prema njegovu mišljenju, Madrid ne ispunjava ni postojeći prag od dva posto.

“Rekao sam Scottu da prekine sve poslove sa Španjolskom. Ne želimo imati ništa s njima”, poručio je, naglasivši kako Sjedinjene Države, osim “sjajnih ljudi”, od Španjolske nemaju ništa što im je nužno.

Sastanak Trumpa i Merza bio je ranije planiran, no u svjetlu aktualnih događaja fokus razgovora pomaknuo se prema novom sukobu u Iranu i njegovim mogućim posljedicama na rat u Ukrajini. Njemački kancelar istaknuo je kako su dvojica čelnika razgovarala i o trgovinskim odnosima te o potencijalnom poslijeratnom razdoblju u Teheranu.