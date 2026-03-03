Trump: "SAD ima rekordne zalihe streljiva, ratovi se mogu voditi gotovo neograničeno"

Donald J. Trump objavio je poruku na svojoj platformi Truth Social, u kojoj tvrdi da su američke zalihe streljiva "srednje i više srednje razine" na najvišoj razini do sada te da su "nikad nisu bile bolje". Navodi i da mu je "danas rečeno" kako Sjedinjene Američke Države imaju "gotovo neograničenu" opskrbu takvog naoružanja.

Prema njegovim riječima, upravo zahvaljujući tim zalihama "ratovi se mogu voditi 'zauvijek' i vrlo uspješno", a pritom ustvrđuje da su američke zalihe bolje od "najfinijeg naoružanja" drugih zemalja.

"Na najvišoj razini imamo dobru opskrbu, ali…"

Trump u objavi razlikuje kategorije naoružanja te kaže da SAD na "najvišoj" (najnaprednijoj) razini ima "dobru opskrbu", ali da "nisu tamo gdje žele biti". Dodaje i da je “mnogo dodatnog visokokvalitetnog naoružanja” pohranjeno za SAD u “udaljenim zemljama”.

Kritike Bidena i Zelenskog

U nastavku poruke Trump napada Joea Bidena, tvrdeći da je "potrošio svo vrijeme i novac zemlje" dajući "sve" Ukrajini. Ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog pritom naziva "P. T. Barnumom", sugerirajući da je riječ o svojevrsnom showmanu, te spominje "stotine milijardi dolara" vrijednu pomoć.

Trump u objavi također navodi da Biden, nakon što je dio "super visoke razine" naoružanja poslan Ukrajini "besplatno", "nije ni pokušao nadomjestiti" te zalihe.

"Obnovio sam vojsku i nastavljam to činiti"

Zaključno poručuje da je tijekom svog prvog mandata "obnovio vojsku" te da to "nastavlja činiti". Objavu završava tvrdnjom da su Sjedinjene Države "opskrbljene i spremne pobijediti, veliko", uz potpis: "Predsjednik DONALD J. TRUMP".