TRUMP "SAD će steći suverenitet nad dijelovima Greenlanda, imat ćemo sve što želimo"

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Američke Države steći suverenitet nad dijelovima Grenlanda na kojima se nalaze američke vojne baze, čime bi te teritorije stavile pod svoje vlasništvo.

„Da“, rekao je za The Post u ekskluzivnom intervjuu u Ovalnom uredu u petak. „Imat ćemo sve što želimo. Vode se neki zanimljivi razgovori.“

Predsjednik već mjesecima vrši pritisak na Dansku da prepusti cijeli otok, poručujući kako „ništa manje od vlasništva“ ne dolazi u obzir.

Njegov interes za Grenland dominirao je velikim dijelom njegova ovotjednog putovanja u Davos, a nakon sastanka s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom, Trump je objavio da postoji „okvir“ za postizanje dogovora.

Jedan od prijedloga o kojima se raspravlja ne bi uključivao potpuno američko vlasništvo nad Grenlandom, ali bi Sjedinjenim Državama omogućio suverenitet nad vojnim bazama na otoku, poput Pituffik Space Base.

Takav bi se model temeljio na sporazumu o „suverenim baznim područjima“ na Cipru, prema kojem se britanske vojne baze smatraju teritorijem Ujedinjenog Kraljevstva, potvrdio je izvor upoznat s pregovorima za The Post.

Američki dužnosnici izrazili su zabrinutost da bi američki vojni pristup Grenlandu mogao biti ograničen ili čak ukinut u slučaju da Grenland stekne neovisnost.