Trump pristao na razgovore s novim iranskim vodstvom: "Čekali su predugo"

Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Irance da ne uzvraćaju na napade i zaprijetio da će u suprotnom požaliti. No, Iranska Revolucionarna garda (IRGC) obećala je da će osvetiti smrt vrhovnog vođe.

Stoga, drugi dan sukoba mogao bi odrediti daljnji tijek događaja. Ako Iran krene istinski u osvetu, doći će do eskalacije, ako se suzdrži, mogli bismo očekivati skorašnja rješenja "za stolom", prenosi Sky News.

Američki predsjednik izjavio je da novo vodstvo te zemlje želi razgovarati s njegovom administracijom te da on to namjerava učiniti.

„Žele razgovarati i ja sam pristao na razgovor, tako da ću razgovarati s njima“, citira ga časopis The Atlantic.

„Trebali su to učiniti ranije. Trebali su ranije prihvatiti ono što je bilo vrlo praktično i lako učiniti. Čekali su predugo“, dodao je Donald Trump.

Nije komentirao kada će se razgovori održati.