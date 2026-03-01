Trump pristao na razgovore s novim iranskim vodstvom: "Čekali su predugo"

Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Irance da ne uzvraćaju na napade i zaprijetio da će u suprotnom požaliti. No, Iranska Revolucionarna garda (IRGC) obećala je da će osvetiti smrt vrhovnog vođe.
Stoga, drugi dan sukoba mogao bi odrediti daljnji tijek događaja. Ako Iran krene istinski u osvetu, doći će do eskalacije, ako se suzdrži, mogli bismo očekivati skorašnja rješenja "za stolom", prenosi Sky News.
Američki predsjednik izjavio je da novo vodstvo te zemlje želi razgovarati s njegovom administracijom te da on to namjerava učiniti.
„Žele razgovarati i ja sam pristao na razgovor, tako da ću razgovarati s njima“, citira ga časopis The Atlantic.
„Trebali su to učiniti ranije. Trebali su ranije prihvatiti ono što je bilo vrlo praktično i lako učiniti. Čekali su predugo“, dodao je Donald Trump.
Nije komentirao kada će se razgovori održati.
तेहरान के ऊपर विशाल धुएँ के कॉलम उठ रहे हैं, इज़रायली हमलों के बाद। क्या ये मिडिल ईस्ट का नया युद्धक्षेत्र बन गया? #TehranUnderAttack #IsraelIranWar#Iran #Khamenei #Israel #Tehran #Teheran #IranRevoIution2026 #IranWar pic.twitter.com/IllTWLSKhe
— Mayank Tiwari (@imayanktiwari) March 1, 2026