Trump ozbiljno razmatra vojnu operaciju u Iranu

Američki predsjednik Donald Trump razmatra mogućnost vojne operacije čiji je cilj izvlačenje oko 450 kilograma uranija iz Irana, javlja Wall Street Journal, prenosi Jutarnji list.

To bi vjerojatno značilo da bi američke kopnene snage boravile unutar Irana nekoliko dana ili dulje, navodi WSJ pozivajući se na neimenovane sigurnosne dužnosnike.

Trump još nije donio konačnu odluku, ali je načelno otvoren za tu ideju jer bi to moglo pomoći u ostvarenju njegova glavnog cilja, da Iran nikada ne proizvede nuklearno oružje.

New York Times piše da bi američki vojnici koji su raspoređeni po regiji mogli biti korišteni za misiju zapljene visoko obogaćenog uranija u nuklearnom postrojenju u Isfahanu. Međutim, iste trupe mogle bi se upotrijebiti i za zauzimanje otoka Harg ili za zaštitu Hormuškog tjesnaca, prenosi Jutarnji list.

Trump ozbiljno razmatra opciju

New York Times je ranije ovog mjeseca izvijestio da Trump ozbiljno razmatra operaciju u kojoj bi se zaplijenio i uništio uranij koji se uglavnom nalazi duboko ispod planine u Isfahanu.

Kako smo pisali ranije, pretpostavlja se da se oko 200 kilograma visoko obogaćenog uranija nalazi u nuklearnom postrojenju Isfahan, a da je ostatak u postrojenju Natanz.

Prema CNN-u, među postrojbama koje se razmatraju za ovakvu operaciju su Delta Force i SEAL Team 6, elitne jedinice obučene za borbu protiv oružja za masovno uništenje. Američke i izraelske specijalne snage desetljećima se obučavaju za ovakve scenarije, a Izrael je već pokazao sposobnost napada na duboko ukopane ciljeve.

Prema posljednjoj procjeni Međunarodne agencije za atomsku energiju iz lipnja 2025., Iran raspolaže s oko 440 kilograma uranija obogaćenog na 60 posto čistoće. Stručnjaci upozoravaju da je prelazak sa 60 na 90 posto čistoće, razinu potrebnu za nuklearno oružje, tehnički relativno brz proces.

Procjenjuje se da bi ta količina bila dovoljna za izradu 10 do 11 nuklearnih bombi. Uz to, Iran posjeduje oko 1000 kilograma uranija obogaćenog na 20 posto, koji nije dovoljan za izradu nuklearnog oružja, ali bi se mogao iskoristiti za takozvanu prljavu bombu, eksplozivnu napravu koja širi radioaktivni materijal.