Trump: Nema dogovora s Iranom bez “bezuvjetne predaje”

Američki predsjednik Donald Trump u petak je poručio da za Sjedinjene Države ne postoji prihvatljivo rješenje sukoba s Iranom osim njegove „bezuvjetne predaje“, tjedan dana nakon početka rata koji su SAD i Izrael pokrenuli protiv Teherana.

"Neće biti dogovora s Iranom osim BEZUVJETNE PREDAJE!" napisao je Trump na društvenim mrežama.

Dodao je da bi nakon toga, kao i nakon izbora novog vodstva koje bi bilo „veliko i prihvatljivo“, Sjedinjene Države zajedno sa saveznicima pomogle Iranu u obnovi zemlje i jačanju gospodarstva.

Iranski vrhovni vođa Ali Khamenei, koji je vladao zemljom od 1989., ubijen je u subotu na početku izraelsko-američke ofenzive. Među mogućim nasljednicima spominje se njegov sin Mojtaba Khamenei, kojeg mnogi smatraju jednom od najutjecajnijih osoba u Islamskoj Republici.

Trump je u razgovoru za Axios izjavio da mu je Hameneijev sin „neprihvatljiv“.

"Želimo nekoga tko će donijeti sklad i mir u Iran", rekao je američki predsjednik, dodavši da mora biti uključen u imenovanje, "kao što je to bio slučaj s Delcy u Venezueli". Delcy Rodriguez prijelazna je predsjednica Venezuele, nakon što su američke snage uhitile predsjednika Nicolasa Madura.

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian objavio je na društvenoj mreži X da su pojedine države već pokrenule posredničke inicijative, ali nije otkrio o kojim je zemljama riječ.

"Budimo jasni: predani smo trajnom miru u regiji, ali nećemo ni najmanje oklijevati u obrani dostojanstva i autoriteta naše zemlje. Medijacija bi se trebala usmjeriti na one koji su podcijenili iranski narod i izazvali ovaj sukob", dodao je.

U iranskom političkom sustavu predsjednik je formalno podređen vrhovnom vođi, no nakon njegove smrti Pezeškian trenutno predvodi privremeno vijeće koje je preuzelo njegove ovlasti.