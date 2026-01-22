Trump najavljuje 'nevjerojatnu strukturu' za SAD povezanu s Grenlandom

Američki predsjednik Donald Trump objavio je kratku poruku na društvenim mrežama dok se vraćao sa Svjetskog gospodarskog foruma u Davosu u Washington.

Napisao je da se radi na strukturi vezanoj uz Grenland koja će biti povoljna za Sjedinjene Države.

"Vraćam se u Washington, D.C. Bilo je to nevjerojatno vrijeme u Davosu. Radi se na strukturi vezanoj uz Grenland i bit će nevjerojatna za SAD, a Odbor za mir je nešto što svijet dosad nikada nije vidio - vrlo posebno. Toliko se dobrih stvari događa! PREDSJEDNIK DONALD J. TRUMP", napisao je.