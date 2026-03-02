Trump iskreno: “Bit će još američkih žrtava”, operacija protiv Irana traje do ispunjenja svih ciljeva

Američki predsjednik Donald Trump poručio je kako će se vojne operacije protiv Irana nastaviti sve dok “svi ciljevi ne budu ostvareni”, upozorivši da će “vjerojatno biti još američkih žrtava”. Sukob koji je eskalirao tijekom vikenda već je odnio desetke života u više zemalja regije, dok su globalna tržišta reagirala naglim rastom cijena nafte.

U videoobraćanju objavljenom na društvenim mrežama Trump je istaknuo da borbene operacije “traju punom snagom” te da će Sjedinjene Države “osvetiti smrt svojih vojnika”.

Američko Središnje zapovjedništvo (Centcom) potvrdilo je da su tri američka vojnika poginula, dok je pet teško ranjeno tijekom operacija na Bliskom istoku.

“Nažalost, vjerojatno će biti još američkih žrtava. Takva je stvarnost rata”, poručio je Trump, dodajući da će SAD zadati “najsnažniji udarac” iranskom režimu.

Iran je pokrenuo val odmazdnih napada na ciljeve u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kataru, Bahreinu, Kuvajtu i Izraelu,javlja BBC.

Prema podacima vlasti, u izraelskom gradu Beit Shemesh poginulo je devet osoba nakon raketnog udara, dok su iranski dužnosnici objavili da je najmanje 153 ljudi, uključujući djecu, stradalo u napadu na školu u Iranu.

Ujedinjeni Arapski Emirati objavili su da su presreli više od 160 balističkih projektila i stotine dronova, ali su tri osobe poginule. Jedna osoba smrtno je stradala i u Kuvajtu.

Napadi su zabilježeni i u Dubaiju, Dohi i Manami, a zemlje Zaljeva upozorile su Teheran da će poduzeti “sve potrebne mjere” radi zaštite svoje sigurnosti.

Operacija “Epic Fury”

United States Central Command objavio je da je u prvih 24 sata operacije pod nazivom “Epic Fury” pogođeno više od tisuću ciljeva u Iranu, uključujući zapovjedne centre, balističke lansirne položaje i objekte Revolucionarne garde.

Američke i izraelske snage koriste stealth bombardere, borbene zrakoplove i sustave protuzračne obrane, a izraelska vojska poručila je da ih očekuje “još mnogo dana borbi”.

Političke poruke i poziv na promjenu režima

Trump je u obraćanju pozvao iranski narod da “preuzme svoju zemlju”, ističući da je cilj operacije ukloniti prijetnju režima za koji tvrdi da razvija nuklearno oružje.

Istodobno, iranski ministar vanjskih poslova poručio je da bi novi vrhovni vođa mogao biti izabran “u dan ili dva”, nakon smrti ajatolaha Alija Hamneija.

Europska unija osudila je iranske napade, upozorivši da eskalacija ne smije izmaknuti kontroli. U zajedničkoj izjavi Velika Britanija, Francuska i Njemačka navele su da su spremne braniti svoje interese u regiji.

Nafta naglo poskupjela

Globalna tržišta reagirala su odmah – cijena brenta skočila je više od devet posto i dosegnula oko 79 dolara po barelu, dok je američka sirova nafta porasla za oko 8,5 posto. Analitičari upozoravaju da bi daljnja eskalacija mogla izazvati nove poremećaje na energetskim tržištima.

Sukob između SAD-a, Izraela i Irana ulazi u novu, neizvjesnu fazu, a Trumpova poruka da će operacije trajati do ispunjenja “svih ciljeva” sugerira da bi borbe mogle potrajati.