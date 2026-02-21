Trump bijesan zbog odluke Vrhovnog suda, najavio nove globalne carine

Nakon što je Vrhovni sud SAD-a poništio ključni potez Donalda Trumpa u njegovu drugom mandatu, presudivši da je uvođenjem širokih globalnih carina na gotovo sve američke trgovinske partnere prekoračio svoje ovlasti, bivši predsjednik nije štedio kritike.

Trump je posebno napao republikanske suce, uključujući i one koje je sam imenovao, nazivajući ih „budalama” i „poslušnicima” demokrata te optužio da je sud „pod utjecajem stranog interesa”. U svom prepoznatljivom stilu, najavio je uvođenje novih globalnih carina od 10 posto.

Američki predsjednik je danas objavio da će podići carine na 15%, istovremeno nastavljajući napadati Vrhovni sud zbog odluke o ukidanju prethodnih carina.

Bijesan zbog presude, Trump je u petak naredio hitnu carinu od 10% na sav uvoz, uz već postojeće carine. Zakon mu dopušta uvođenje carine do 15% u razdoblju od 150 dana, iako će takva mjera vjerojatno biti predmet pravnih izazova.

"Na temelju temeljitog, detaljnog i potpunog pregleda smiješne, loše napisane i izvanredno antiameričke odluke o carinama koju je jučer, nakon MNOGIH mjeseci razmišljanja, donio Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država, molim vas da ova izjava posluži kao potvrda da ću ja, kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, s trenutnim učinkom podići 10 postotnu globalnu carinu drugim zemljama, od kojih mnoge desetljećima 'pljačkaju' SAD, bez odmazde (dok se ja nisam pojavio!), na potpuno dopuštenu i pravno provjerenu razinu od 15%. Tijekom sljedećih nekoliko mjeseci, Trumpova administracija će odrediti i izdati nove i zakonski dopuštene carine, koje će nastaviti naš izvanredno uspješan proces ponovnog stvaranja Amerike - VEĆE NEGO IKAD PRIJE!!! Hvala vam na pažnji prema ovom pitanju. Predsjednik DONALD J. TRUMP", objavio je na platformi Truth Social.