Trudna supruga našeg poznatog glumca moli pomoć zbog situacije u kojoj se našla

Glumac Janko Popović Volarić i njegova supruga Lovorka Sršen nedavno su javnosti otkrili da čekaju prvo dijete, a sada se mlada glazbenica ponovno našla u fokusu – no ovaj put zbog neugodnog iskustva.

Na svom Instagram profilu Lovorka je objavila da joj je u Trenkovoj ulici u Zagrebu ukraden bicikl. Objavu je popratila fotografijama i emotivnim opisom:

– Danas u Trenkovoj… moj utility chic, ugly beautiful, vjerni egzotični ljepotan. Ako su ga neki klinci provozali i bacili negdje u okolici, javite mi – napisala je uz emotikone koji dovoljno govore koliko joj bicikl znači.

U drugoj objavi podijelila je i fotografiju bicikla s emotikonom slomljenog srca te pjesmu “Goodbye My Love, Goodbye”.

Tko je Lovorka Sršen?

Lovorka Sršen je glazbenica i producentica, poznata po indie-pop izričaju i suradnji s platformom We Move Music Croatia, koja promovira hrvatske izvođače na međunarodnoj sceni. Objavila je nekoliko singlova i aktivna je na glazbenim platformama poput Spotifyja i YouTubea.

Ipak, šira javnost ju je najviše upoznala kroz vezu i brak s jednim od najpopularnijih domaćih glumaca, Jankom Popovićem Volarićem. Par se vjenčao prošle godine, a ovog ljeta otkrili su da očekuju prinovu.

Iako na prvi pogled riječ je o starijem biciklu, Lovorka ga je opisala gotovo kao člana obitelji – “vjerni egzotični ljepotan”. Upravo zbog toga krađa za nju nije samo gubitak prijevoznog sredstva, nego i emotivni udarac.

Njezina objava izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi pratitelji izrazili su nadu da će se bicikl pronaći.

Janko i Lovorka – jedan od najpraćenijih parova domaće scene

Janko Popović Volarić, jedan od najtraženijih hrvatskih glumaca, i Lovorka Sršen već su neko vrijeme u centru pažnje javnosti. Njihova ljubavna priča privlači pažnju i zbog generacijske razlike, ali i zbog činjenice da su u braku pronašli mir i sreću daleko od svjetala reflektora.