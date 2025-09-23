Trogirski Kanti ispraćaju ljeto novom emotivnom baladom

"S ponosom vam predstavljamo novu ljubavnu pjesmu grupe Trogirski Kanti - 'Ljubav mi ne spominji'. Autor glazbe, stihova i produkcije je naš član Sveto Kustura, a riječ je o emotivnoj priči o ljubavi koja se bori između prošlosti i sadašnjosti", poručili su talentirani trogirski glazbenici povodom izlaska svog novog singla.

Priča iza novih stihova

Trogirski Kanti poznati su po sjajnim izvedbama bogatog repertoara koji obuhvaća dalmatinsku pop glazbu te hrvatske zabavne hitove. Ljeto su, kako kažu, proveli lijepo i radno, a za vrijeme pripreme za adventske nastupe, odlučili su s publikom podijeliti i posebnu novu glazbenu priču.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Riječ je o emotivnoj baladi koja govori o ljubavnoj vezi ispunjenoj unutarnjim borbama između nove i stare ljubavi. "Nakon bezbrižno provedenog ljetnog dana, djevojka priznaje partneru da još uvijek voli nekog drugog, iako ga istovremeno voli i njega. Kroz iskrene stihove oslikava se tuga, iskrenost i nemoć da pomiri ta dva svijeta", pojašnjavaju Trogirski Kanti pozadinu pjesme.

Novi spot

Spot za pjesmu je snimljen uz podršku grada Trogira u kinodvorani Kantuna Kulture u Trogiru, a izlazi upravo u vrijeme kad završava ljeto. Iza spota stoji Infiniti Studio. "Nadamo se da će donijeti emotivnu svježinu i postati pjesma u kojoj će se slušatelji i gledatelji pronaći." dodaju Trogirski Kanti. Novu pjesmu i spot moguće je naći na YouTubeu i glazbenim streaming servisima.