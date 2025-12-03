Close Menu

Trogir otvara vrata blagdanskoj čaroliji – Zimska Adventura 2025. donosi koncerte popularnih izvođača i prigodne programe za sve generacije, a manifestaciju otvara Adi Šoše 5.12.!

Za sve – od obitelji do zaljubljenika u glazbu i tradiciju

Osmo izdanje Zimske Adventure – manifestacije koja svojom raznolikošću i besplatnim programom svake godine privlači tisuće posjetitelja iz Dalmacije i cijele Hrvatske i ove godine donosi mnoštvo događanja u Trogir! Manifestaciju ove godine otvara Adi Šoše 5. prosinca s početkom u 21:00 sat! Nakon koncerta otvorenja Zimske Adventure na red dolaze i ostali poznati izvođači kao što su: 

  • 6. prosinca – grupa  Valentino 
  • 10. prosinca – klapa Šufit
  • 12. prosinca - Aerodrom
  • 13. prosinca –Jole 
  • 19. prosinca – Jelena Rozga 
  • 23. prosinca – Teška industrija

Tjedan između Božića i Nove godine donosi nam pravi glazbeni spektakl: Dalmatino 26.12., Sandi 27.12., Jacques Houdek 29.12., a na staru godinu Trogirane i posjetitelje će ujutro zabavljati Centrifuga bend, a u 2026. uvest će nas XXS bend

Program uključuje glazbene izvedbe raznolikih žanrova — rock, pop, klape, zabavne i klasične aranžmane, DJ nastupe, kao i dječje predstave te drugi dječji program — kako se Trogir pretvorio u pravu blagdansku pozornicu.

Zimska Adventura nisu samo koncerti. Program uključuje:

  • dječje predstave, radionice, blagdanske programe za najmlađe
  • bogate kulturne i gastro programe
  • sportske aktivnosti, među kojima i Adventura Trail 2025 (utrka)
  • tradicionalna obilježavanja blagdana — paljenje adventskih svijeća, božićne običaje u samostanu, doček Nove godine, dječje dočeke i još mnogo toga 

Besplatan ulaz (kao i besplatan parking na svim gradskim parkiralištima tijekom trajanja adventa) ključna je odlika manifestacije, čime je Trogir dostupan svima — domaćima i gostima. 

Sve informacije i detaljan program dostupni su na web stranici www.visittrogir.hr  i društvenim mrežama Turističke zajednice grada Trogira. 

Vidimo se u Trogiru – najljepšoj blagdanskoj priči Dalmacije!

 

