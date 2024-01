TRILJSKI REPER DOBIO NOVO PRIZNANJE: "Deset godina mi je trebalo da preko noći uspijem"

Grše je prvi dobitnik nagrade Cesarica digitalni bestseller, koja se dodjeljuje od ove godine.

Triljski reper Grše slavio je na ovogodišnjoj dodjeli nagrada Cesarica.

Grše je dobitnik nove nagrade koja se dodjeljuje od ove godine, a to je Cesarica digitalni bestseller. Riječ je o priznanju za izvođača s najvećim brojem streamova novih pjesama na glazbenim servisima tijekom protekle godine. Nagrada također obuhvaća i aktivnost slušatelja, a odnosi se isključivo na plaćene streaming servise poput Spotifyja, Deezera, Apple Musica i sličnih. Oni su trenutni pokazatelj trendova izvan uobičajenih mainstream kanala poput radija i televizije, ali i nagovještaj smjera daljnjeg razvoja hrvatske glazbe.

"Deset godina mi je trebalo da preko noći uspijem", našalio se Grše nakon što je osvojio nagradu.

"Ma predivno, stvarno, i preponosan sam. Još treba proći vremena da se sve procesuira i da se slegne, i nerealno mi je da se uopće tu nalazim, jer unazad par godina s ovim zvukom koji mi radimo ovo je sve bilo nerealno, i drago mi je da se to promijenilo", rekao nam je reper na dodjeli Cesarice.

Grši je ovo najveće priznaje, nakon što je 2021. osvojio nagradu Rock Off za rep izvođača godine.

"Radio am ono što volim i sve je ostalo došlo samo od sebe", rekao je o svojem putu do uspjeha.

A evo što o svemu misle i njegovi Triljani.

"Triljani su preponosni i predrago je svima to što radim i što mi ide dobro. Ne znam je li me svi slušaju, ali mislim da me većina podržava. Ovo ljeto na festivalu u Trilju je bio ogroman broj ljudi i imam osjećaj da je cijelo mjesto došlo na koncert", pohvalio se.

Grše je zahvaljujući svojem hitu "Mamma mia" postao i prvi hrvatski glazbenik na vrhu Billboardove top ljestvice, a evo kako komentira taj povijesni uspjeh, piše showbuzz.hr.

"Pa dobro, super", skromno je poručio 28-godišnji reper pravog imena Grgo Šipek.