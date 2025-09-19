Trilj domaćin Dana planinara Dalmacije 2025.: Očekuje se dolazak stotina planinara uz Cetinu

Planinarsko društvo Jelinak Trilj domaćin je ovogodišnjih Dana planinara Dalmacije, manifestacije koja će se održati od 19. do 21. rujna u gradskom parku u Trilju. Trodnevno druženje planinara organizira se u povodu Dana grada Trilja i 26. godišnjice aktivnog rada društva, a okupit će brojne zaljubljenike u planine iz cijele Dalmacije i šire.

Ova manifestacija svake godine mijenja lokaciju te okuplja stotine sudionika, a Trilj će ovoga puta postati središte planinarskog zajedništva. Sve će započeti u petak dočekom planinara i otvaranjem manifestacije, nakon čega slijedi putopisno predavanje poznatog avanturista Marija Celinića pod naslovom “7 vrhova”. Atmosfera će se nastaviti u opuštenom tonu uz glazbu i druženje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Subotnji program predviđen je za planinarske ture različite zahtjevnosti, među kojima se ističe uspon na Kamešnicu – Konj, ali i obilazak lokalnih povijesnih lokaliteta poput Tilurija i Nutjaka. Nakon povratka, planinare očekuje zajednički ručak, sportski program, planinarska lutrija te navečer dodjela zahvalnica i glazbeni program.

Završni dan, u nedjelju, bit će posvećen kulturnom sadržaju i zajedništvu. Sudionici će imati priliku posjetiti Muzej Triljskog kraja, prošetati gradom, a potom sudjelovati na svečanoj misi u crkvi sv. Mihovila. Zatvaranje manifestacije planirano je u podne.

Organizatori poručuju da je sve spremno za nezaboravno planinarsko druženje uz ljepoticu Cetinu i pozivaju sve ljubitelje prirode i planina da im se pridruže u Trilju.