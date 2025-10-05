Trik s jednim kućnim sastojkom oduševio internet

Pranje kuhinjskog staklenog posuđa često zna biti prava muka – osobito kada se na čašama i zdjelama pojavi zamagljeni, mliječni sloj koji nikako ne nestaje. Iako se većina oslanja na toplu vodu i obilje sapunice, rezultat često nije onakav kakav očekujemo. Problem, kako tvrde stručnjaci, zapravo nije u načinu pranja, nego u – vodi.

Tvrda voda krivac za neugledne naslage

Zamagljeni izgled staklenog posuđa najčešće uzrokuje tvrda voda, odnosno voda koja sadrži veću količinu minerala poput kalcija i magnezija. Takva voda, nakon isparavanja, ostavlja tragove koji čašama oduzimaju sjaj. Stanovnici područja gdje prevladava tvrda voda često se bore s ovim problemom, bez obzira na to koliko puta ponavljaju pranje.

Spas iz kuhinjskog ormarića: bijeli ocat

Srećom, rješenje je jednostavno – i vjerojatno ga već imate kod kuće. Naime, korisnici Reddita otkrili su trik koji vraća blistavost staklu: bijeli ocat. Jedna korisnica požalila se kako nikako ne može ukloniti mutne tragove sa svojih čaša, a brojni su joj čitatelji priskočili u pomoć savjetom koji se pokazao itekako djelotvornim.

"Sve što vam treba je malo bijelog octa. Umočite krpu ili spužvicu, prebrišite čaše i isperite toplom vodom. Rezultat je nevjerojatan – čaše ponovno izgledaju kao nove", napisala je jedna korisnica, prenosi Express.

Višenamjenski čistač koji već imate

Bijeli ocat odavno je poznat kao prirodno sredstvo za čišćenje – koristi se za odmašćivanje, dezinfekciju, uklanjanje kamenca, pa čak i za pranje rublja. Njegova kiselina učinkovito razgrađuje mineralne naslage i vraća sjaj površinama bez potrebe za agresivnim kemikalijama.

Dakle, prije nego što ponovno posegnete za skupim sredstvima za čišćenje, zavirite u svoj kuhinjski ormarić – rješenje za mutne čaše možda već imate na dohvat ruke.