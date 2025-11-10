Tri simptoma koja ukazuju na moguće probleme s jetrom

Jetra je jedan od najvažnijih organa u tijelu jer filtrira toksine, regulira razinu šećera u krvi i pomaže probavi. Kada ne funkcionira pravilno, simptomi se često javljaju postupno i lako ih je zanemariti. Međutim, prepoznavanje ranih znakova može spriječiti ozbiljnije komplikacije.

Mnogi liječnici ističu da se problemi s jetrom najčešće otkrivaju kasno jer se u početnim fazama manifestiraju kroz blage promjene u tijelu. Dakle, prema riječima stručnjaka, sljedeći simptomi mogu ukazivati na moguće probleme s jetrom.

1. Umor i nedostatak energije

Kronični umor jedan je od najčešćih, ali i najčešće zanemarenih znakova problema s jetrom. Kada jetra ne može učinkovito razgraditi toksine i pretvarati hranjive tvari u energiju, tijelo postaje iscrpljeno. Osobe s oštećenom jetrom često se osjećaju bezvoljno, pospano i imaju smanjenu koncentraciju čak i nakon dovoljno sna. Takav umor ne prolazi ni uz odmor ili promjenu rutine, što ga razlikuje od uobičajene iscrpljenosti.

Stručnjaci upozoravaju da je dugotrajan umor često rani pokazatelj poremećene funkcije jetre. Preporučuju obratiti pozornost ako se iscrpljenost javlja bez jasnog razloga i traje dulje od nekoliko tjedana. U tom slučaju savjetuju napraviti osnovne krvne pretrage, uključujući testove jetrenih enzima, koji mogu otkriti postoji li upala ili preopterećenje organa.

2. Žutilo kože i očiju (žutica)

Žutica nastaje kada se u krvi nakupi previše bilirubina, tvari koja nastaje razgradnjom crvenih krvnih stanica. Umjesto da ga jetra preradi i izbaci, bilirubin se počinje taložiti u tkivima, zbog čega koža i bjeloočnice poprimaju žutu nijansu. Ovaj simptom često prate tamniji urin i svjetlija stolica. Iako se žutica može pojaviti zbog više uzroka, najčešće je povezana s oštećenjem ili upalom jetre.

Različiti zdravstveni savjetnici navode da žutica zahtijeva hitnu liječničku procjenu jer može ukazivati na bolesti poput hepatitisa, ciroze ili začepljenja žučnih vodova. Naglašavaju da ne treba čekati da simptom sam prođe jer odgađanje pregleda može dovesti do ozbiljnijih komplikacija. Pravovremena dijagnoza ključna je za sprječavanje trajnog oštećenja jetre.

3. Otekline nogu i gležnjeva

Zadržavanje tekućine u donjim ekstremitetima može biti znak da jetra ne uspijeva učinkovito regulirati ravnotežu bjelančevina i tekućine u tijelu. Kada razina albumina padne, tekućina se počinje nakupljati u tkivima, najčešće u nogama i gležnjevima. Otekline se obično pojačavaju navečer ili nakon dužeg stajanja.

Ovaj simptom često prati naprednija oštećenja jetre, ali se može javiti i ranije, zajedno s osjećajem težine i napetosti u nogama, tvrde stručnjaci. Ako oticanje postane učestalo ili bolno, preporučuju da osoba što prije napravi laboratorijske testove i ultrazvuk abdomena kako bi se isključile bolesti jetre i drugi uzroci zadržavanja tekućine.