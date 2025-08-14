Trener Slavena pred Hajduk: Na Poljud idemo uzeti bodove

Slaven Belupo u nedjelju od 21 sat gostuje kod Hajduka u posljednjoj utakmici 3. kola Supersport HNL-a. Izvjesno je da će Poljud za ovaj susret biti rasprodan, a Hajduk će, nakon što danas odradi europski izazov, protiv Slavena tražiti treću pobjedu u isto toliko kola nove sezone SHNL-a.

Splićani su u prva dva kola slavili na domaćem terenu protiv Istre i Gorice, a Slaven je upisao poraz na gostovanju kod Rijeke i pobjedu protiv Varaždina u Koprivnici. Susret Hajduka i Slavena najavio je Mario Gregurina, trener Slavena. "Očekujemo pun Poljud i pravu utakmicu, no fokusiramo se samo na sebe same i naravno da tamo idemo pokušati uzeti bodove. Postavit ćemo se, nećemo odustati od svoje priče, ideje i igre", rekao je Gregurina na početku presice pa odgovorio na nekoliko pitanja, prenosi Index.

Kakav stil nogometa očekujete?

"Očekujem zanimljivu i otvorenu utakmicu s obje strane, naravno da ćemo se maksimalno pripremiti i iskoristiti moguće slabosti protivnika. Nadam se da ćemo zabiti gol jer samo tako možemo doći do pozitivnog rezultata."

Jesu li svi spremni?

"Prema zadnjim informacijama fizioterapeuta, danas bi se neki, a sutra svi trebali priključiti u trenažni proces pa se nadam da se do utakmice neće dogoditi ništa neočekivano, odnosno da će svi osim Krušelja biti na raspolaganju za Hajduk."

Na posljednjoj utakmici je Slaven s tribina bodrilo čak 2057 navijača, kako to komentirate?

"Zahvaljujem svim ljudima koji su došli na utakmicu i bodrili nas, stvarno nam je drago da imamo takvu podršku jer su to dečki zaslužili. Nadam se da će cijela sezona biti takva i sigurno ćemo dati sve od sebe da igramo dobro i da izgledamo dobro. Publika je to očito primijetila i nadam se da će potrajati."