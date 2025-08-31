Trener Rijeke uoči Jadranskog derbija: "Znamo opasnosti Hajduka, moramo im se suprotstaviti"

Nogometaši Hajduka i Rijeke odigrat će danas s početkom u 21 sat na Poljudu derbi 5. kola SuperSport HNL-a. Splitska momčad 180. Jadranski derbi dočekuje bez krivog koraka u dosadašnjem dijelu SHNL-a, dok Rijeka dolazi uzdrmana visokim europskim porazom (PAOK 0:5) i ispadanjem iz Europa ligu u Konferencijsku ligu te s nizom od tri utakmice bez slavlja u prvenstvu.

"Dolazi nam derbi za kojeg znamo koliko znači našim navijačima i nama u ovom trenutku. Moramo pokazati da je utakmica u Solunu bila samo jedan loš dan. Hajduk je krenuo dobro u prvenstvo, moramo se suprotstaviti agresivnom igrom, biti hrabriji u nekim situacijama. Znamo svi koje su opasnosti Hajduka, imaju niz kvalitetnih pojedinaca", rekao je u najavi utakmice Rijekin trener Radomir Đalović, piše Index.

Kako će završiti utakmica? Pobjedom Hajduka

Pobjedom Rijeke

Remijem