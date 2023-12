TRENER RIJEKE SOPIĆ: "Dinamovac sam, ali..."

U 19. kolu SuperSport HNL-a Rijeka u subotu (17 sati) na Rujevici dočekuje Rudeš. Uoči te utakmice trener Rijeke Željko Sopić na konferenciji za medije prokomentirao je i derbi između Dinama i Hajduka koji se igra u Maksimiru dan kasnije.

"Ja sam navijač Dinama, ali me to ni najmanje ne zanima. Neka igraju kako hoće, neka pobijedi bolji i to je sve. Ne zanima me ostalo. Ja razmišljam samo o Rijeci, najvažniji mi je samo naš uspjeh. Tko je bolji, neka pobijedi. To je sport", rekao je Sopić na pitanje o najvećem hrvatskom derbiju, prenosi Index.

Rijeka se nalazi na trećem mjestu s 32 boda iz 17 utakmica. Dinamo ima 33 i 16 odigranih utakmica, a vodeći Hajduk 40 bodova iz 18 odigranih susreta.

