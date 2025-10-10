TRENER REPEŠA UOČI PARTIZANA: Ne bih bio sportaš i trener da kažem da idem s bijelom zastavom

Žuti sutra od 18:00 sati igraju utakmicu 2. kola AdmiralBET Aba lige protiv Partizana na Gripama. Utakmicu su u Žutom salonu na Gripama najavili trener Splita Dino Repeša i igrač Antonio Jordano.

Konferenciju je otvorio Antonio Jordano: "Svjesni smo kakva nam ekipa dolazi u goste. Neke smo stvari popravili i doradili na treningu. Moramo biti maksimalno koncentrirani i imamo se pravo nadati. Priviknuo sam se na svoju poziciju."

Kako je svlačionica prihavtila novog trenera?

- Odlično, ima novih igrača, upoznavamo se, ali sve je dobro.

Što se naučili iz domaće lige?

- Naučili smo da moramo biti bolji, da moramo pobjeđivati na domaćem terenu, neovisno o protivniku.

Jeste li analizirali igru protiv Cedevite s obzirom da je Partizan veća razina?

- Vidjeli smo gdje smo griješili, idemo sada dalje i tražiti pobjedu.

Možete li usporediti ovu ekipu s obzirom na prošlosezonsku po kvaliteti?

- To je teško, ali mislim da je prethodna bila puno jača na papiru, a s ovom je bolja kemija u svlačionici, družimo se izvan terena.

Riječ je potom preuzeo trener Repeša: "Slijedi nam teška utakmica, u dobrom su ritmu, svjesni smo njihovih kvaliteta, dobro smo radili nakon dvokola. Izgubili smo s 27 skokova manje, defanzivna je tranzicija bila loša. Primili smo nekoliko lakih koševa, a to nam se ne smije događati."

Hoće li biti promjena u sastavu?

- Nikada nismo zatvorili takve mogućnosti, ja kao trener moram poštovati budžet kluba, ali imamo i svježinu i kadar.

Myers nekad može sve, a nekada se i zapetlja. Je li to njegova karakteristika ili prilagodba?

- Puno bolje trenira nego igra, mislim da je to stvar psihološke prirode, a uvjeren sam da mu predstave mogu biti bolje. S njim se mora puno vise pričati da dobije na samopouzdanju, mora dobro čitati neke situacije. Uvjeren sam da će to s treninga prenijeti na igru.

Dragić je napravio neke pogreške također...

- Mislim da je to zato jer nije bio dovoljno odmoran, nije bio kao što je bio u prethodnim utakmicama. Naša igra puno ovisi o njemu, i napadački i obrambeno.

Riječ-dvije o Partizanu?

- Imaju 12 igrača koji mogu igrati u bilo kojem trenutku, u oba natjecanja u kojima nastupaju. Neće ni njima biti najlakše jer su sinoć igrali utakmicu. Ja ne bih bio sportaš i trener da kažem da idem s bijelom zastavom, ni s kojim klubom, a pogotovo sa Splitom. Palo je previše poena iz igre 1 na 1, to moramo popraviti. Nadam se da će navijači biti naš šesti igrač.

Njihov je trener Obradović velika zvijezda...

- Pratim ga dosta, vidio sam kako igra u top 16 EuroLige, gledao sam njegove seminare... Ima preko 60 trofeja, to je velika motivacija, a na kraju ćemo vidjeti što će semafor pokazati.