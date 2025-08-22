Trener Osijeka: "Vjerujem da će oni krenuti sa svim svojim snagama, s Livajom. Mi ćemo vidjeti gdje smo"

Osijek i Hajduk u nedjelju u 18:30 na Opus Areni igraju utakmicu četvrtog kola SuperSport HNL-a. Hajduk ima maksimalnih devet bodova zahvaljujući pobjedama nad Istrom (2:1), Goricom (2:0) i Slaven Belupom (3:0), dok je Osijek izgubio od Dinama (0:2) te remizirao s Rijekom (0:0) i Varaždinom. Simon Rožman, trener Osijeka, na konferenciji za medije najavio je utakmicu s Hajdukom.

"Pomiješani su mi osjećaji u kontekstu toga da imamo veliku podršku i zajedništvo unutar kluba, da osjećamo i potporu sa strane pa i vas predstavnika medija, ali nas rezultat nije nagradio za ono što smo pokazali dosad. Imamo veliku želju i ambiciju, to je put kojim trebamo nastaviti, samo se smiriti što se tiče terena u smislu kvalitetnije završnice.

Svakako se dečki dobro osjećaju i spremni su, želimo prezentirati ono što smo i dosad te razveseliti sve naše navijače kojima bih se htio zahvaliti za pozitivnu atmosferu iako rezultatski nismo napravili što smo htjeli, bez obzira što znamo i s kime smo igrali.

Jakupović nam se vratio, a znamo koliko je bitan za našu momčad i sigurno nam može puno pomoći, vidjet ćemo u kolikoj mjeri već u nedjelju. Neki su igrači roviti, ali žele pomoći i stisnut će zube, tako da sam uvjeren da ćemo izgledati onako kako se i dogovorimo", rekao je Rožman, čija momčad u tri kola nije postigla pogodak.

"Vjerujem da će oni krenuti sa svim svojim snagama, dakle i s Livajom"

"Hajduk je u dobrom momentu, barem što se tiče domaćeg prvenstva. Znamo praktički sve o njima, rade build up sa šest igrača, dobro se pozicioniraju u srednjoj zoni, stvaraju često igrača više u sredini terena, a dobri su i u prekidima.

Vjerujem da će oni krenuti sa svim svojim snagama, dakle i s Livajom. Imaju puno iskusnih i provjerenih igrača koji su kvalitetni. I neka su u najjačem sastavu, da i mi vidimo gdje smo. Mislim da smo se dobro pripremili za njih, ali najviše pozornosti posvećujemo sebi kako bismo bili što učinkovitiji.

Sadržaj nam je dobar, ali to se treba potvrditi i u brojkama. Put kojim idemo nije lagan, zaslužili smo više od osvojenoga, ali nema plakanja. Suparnici su nam bili iz vrha ljestvice, vidjeli smo da smo konkurentni svima, možda smo u nekim situacijama bili i bolji od njih, ali ne dovoljno da bismo to riješili u svoju korist. I u svakoj sljedećoj utakmici, a posebno na domaćem terenu svakako ćemo htjeti pobjedu", nastavio je Rožman.

"Statistika kaže da smo momčad koja najčešće dolazi u zadnju trećinu terena"

Rožman je odgovorio na opasku da je natjecateljski nogomet drugačiji u odnosu na dobar trenažni proces. "Da, to stoji, no sve su to mladi dečki, tek sada prolaze kroz proces ovakvog kluba gdje nije dovoljno samo igrati dobro, nego sve mora popratiti i rezultat.

Statistika kaže da smo momčad koja najčešće dolazi u zadnju trećinu terena pa i u protivnički šesnaesterac Omerović je pritom imao i najviše udaraca. To su ohrabrujući podaci, a prvi gol će svima sigurno pomoći i dati im na samopouzdanju. No, ne želim dečke time opterećivati da imaju nekakvu kočnicu.

S iskusnim igračima znaš što ćeš dobiti, mladi svoj potencijal moraju nadograđivati do određene kvalitete. S nekim tko vrijedi milijune eura i ima deset sezona iza sebe u takvom režimu, nema neke neizvjesnosti, ali kod 19-godišnjaka i onih tek nešto malo starijih ipak treba određeno vrijeme stasavanja. Radimo sve što možemo da bismo ih doveli na neku priželjkivanu razinu", izjavio je Rožman, prenosi Index.