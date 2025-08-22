TRENER GARCÍA UOČI OSIJEKA: Nogomet nije kao na PlayStationu

Hajduk u nedjelju s početkom od 18:30 sati igra protiv Osijeka na Opus areni utakmicu 4. kola SuperSport HNL.

Utakmicu je na press-konferenciji za novinare najavio trener Bijelih Gonzalo Garcia.

Što mislite o igri Osijeka?

- Mislim da će biti teška utakmica kao i protiv Belupa, trener Rožman pokušava sagraditi novi stil igre. Igraju defanzivno, ali imaju mnogo šansi. Nogomet je nepredvidiv. Varaždin je također teška momčad. imaju dobru momčad, kvalitetu i rastu.

Možemo li očekivati Livaju u prvih 11?

- Igrači su dobri, rade dobro i jako, paze na sve, imaju oči širom otvorene, upijaju sve. U nedjelju ćemo vidjeti tko će igrati. Imam mnogo igrača koji konkuriraju.

Tko je izvan sastava?

- Vidjet ćemo sutra ujutro, ali to je tajna. Znat ćemo više sutra nakon treninga.

Možemo li očekivati Rebića i Livaju od prve minute?

- Moguće je, oni bi trebali biti važni igrači za momčad, vidjet ćemo sve u nedjelju.

Možemo li očekivati Pukštasa i Bambu od prve minute?

- Može biti svašta, Pukštas je jako brz, jako je inteligentan i pametan igrač, želi stalno napredovati i biti što bolji. Bamba također, bio je dobar, ima snagu.

Što je sa Žaperom i možete li prokomentirati Hodaka?

- Žaper radi dobro, bio je ozlijeđen deset dana prije koji tjedan. Imamo Krovinovića, Pajazitija, sada i Sigura koji je dobar u veznom redu. On radi dobro, ali na toj poziciji trebamo nešto jače. Računam na njega, neki igrači nekada nisu igrali ništa pa su došli do startera i postali jako važni igrači. Mora nastaviti raditi, iako do sada radi sve dobro. Hodak ima talent, dinamiku, agresivan je i energetičan. Trenira dobro, ali na njegovoj poziciji imamo već opciju. Sigur je tada igrao na toj poziciji, sada Fran (op. a. Karačić), jako je dobar. Sada guramo Frana, a ako se dokaže, sigurno je da će dobiti priliku.

Čini se da je problem u broju igrača koji imate u rosteru, a samo ih 11 kreće od prve minute?

- Da, to je malo nezgodno. Kada stavim jednog igrača i tada pobijedimo, primjerice, izgubimo s Durdovom, reći će zašto ne igra Bamba i obrnuto. Svi žele biti u prvih 11, ali ako želite pobjeđivati, morate to htjeti i biti dio ekipe.

Pobijedili ste tri utakmice na Poljudu, možete li to ponoviti u Osijeku?

- Mislim da možemo, u Albaniji je to bilo drugačije. Ostali smo s igračem manje, igrali smo što smo bolje mogli, ali to je nogomet. Protiv Belupa smo igrali dobro, ali moglo se dogoditi da i oni zabiju gol i da padnemo. Nadamo se pobjedi. Mislim da smo fizički bolji od njih, imali smo vremena odmoriti se, a sutra putujemo osam sati, doći ćemo popodne. To je težak put, ali dobro, imali smo dosta vremena za odmoriti se.

Što ste naučili o igri i igračima u ovo vrijeme?

- Mogu imati jedno mišljenje i promijeniti ga nakon treninga. Radimo na tome kako bismo voljeli igrati. To je proces, nogomet nije kao na PlayStationu. Želim da mi igrači vjeruju na terenu, to se ne tiče života. Ja moram svojim očima vidjeti igrača, a ne da mi netko govori da je on dobar ili nije. Puno se stvari ovdje događa, učiš stalno. Naučio sam da se ne treba brinuti oko nekih malih stvari. Teško je biti trener jer si pod pritiskom jer ti 10 000 ljudi viče. Treba biti empatičan prema igračima, oni će to cijeniti i gurati dalje.

Jeste li spremni za Osijekov presing?

- Jesam, ako se dvadeset minuta ništa ne dogodi, nema veze. Imamo uvijek plan za visoke presinge, nisam toliko zabrinut ako ne krene odmah od prve minute. Kada mi iziđemo, to će biti bolno za njih. S Istrom je bilo isto, ali kada smo prvi put izišli van, pao je gol. Možda će gore biti drugačije, ali nadam se da neće.

Je li bolje biti pragmatičan u utakmici?

- Mislim da sam pragmatičan, igramo kratko kada mislimo da je tako bolje, a igramo i dugo kada smatramo da je tako bolje. U tranziciji smo imali 8 šansi. Ako krenu s jednim presingom, imamo rješenje. Ne smijemo riskirati, ali sigurno je da ne možemo dugo držati loptu ako svi krenu na jednog igrača. Nisam romantičan nego pragmatičan, želim pobijediti.

Ako usporedite prve tri utakmice u prvenstvu i u Europi, možete li predvidjeti nadolazeće dvije?

- Po meni je Zira druga ili treća ekipa po jakosti. Nogomet nije što je bio, nekad je teško uspoređivati jer ne igraju svi isto. Belupo je, po meni, prošle godine bio jako težak protivnik, Gorica također. Istra ima jako kvalitetne igrače. Osijek također ima dobre igrače. Bit će teško jer se očekuje pobjeda od svih igrača.

Doveli ste pet novih igrača u momčad, kako ste zadovoljni njima i njihovom spremom?

- Mislim da je svlačionica zdrava, igrači žele izvući najbolje što mogu. Svi imaju dobru radnu naviku i disciplinu, znam što očekujem. Bamba je bio ozlijeđen prije sezone, nije bio na 100 %, igrao je dvaput po 20 minuta u dvije utakmice. Ne znam kakav je bio prije toga, ali sada radi fantastičan posao, traži priliku za napad i na koncu svega, gol. Ima podršku svlačionice, mislim da je to također bitno. Guramo i Rebića, nekad će možda imati problema pa će se morati povući i odmoriti. Vjerujemo mu i mislimo da je dobar.

Da imate priliku dovesti igrača, na koju biste ga poziciju doveli?

- To sam već rekao, to bi bio obrambeni igrač. Tu smo tanji nego na ostalim pozicijama, ali ne mislim puno o tome. Svi rade jako, vjerujem svima i svi daju najbolje što mogu. Sretni smo što nema puno ozlijeđenih, nadajmo se da će nas to zaobići. Prpić i Uremović bili su jako dobri igrači, a otišli su zbog financijskih stvari i donijeli dobro klubu.

Druge se momčadi služe medijima kako bi došli do sastava. Kako se Vi pripremate na to?

- Ja to ne radim, gledamo utakmice drugih momčadi, video-analitičar izreže neke bitne dijelove o igračima ili situacijama i tako se pripremamo. Kada vidite početnih 11 prije utakmice, bude drugačije, moramo se naučiti prilagođavati bilo kojem sastavu, uvijek se sve može izmijeniti.