Trener Lokomotive pred utakmicu s Bijelima: Vjerojatno će 70 posto navijača na Kranjčevićevoj biti za Hajduk

Za gostujuće utakmice Hajduka nastavlja vladati nezapamćeni interes. Navijači Bijelih su na prošlom gostovanju u Puli srušili povijesni rekord Aldo Drosine, a sada bi isto mogli učiniti i u Kranjčevićevoj. U petak, 8. prosinca, s početkom u 17:30 Hajduk će u utakmici 18. kola SuperSport HNL-a dočekati Lokomotiva.

Iz zagrebačkog prvoligaša potvrđeno je kako su sve karte za utakmicu rasprodane, nakon što je najprije rasprodana gostujuća istočna, a zatim i "domaća" zapadna tribina na kojoj će također dominirati navijači splitskog kluba, kao što je uvijek slučaj na Hajdukovim utakmicama u Kranjčevićevoj.

U najavi utakmice se na to osvrnuo i trener Lokomotive Silvijo Čabraja. "Pa naravno, bit će nogometna priča, prava nogometna atmosfera, vjerojatno će 70% navijača biti za Hajduk. Ali bez obzira na to sve, bit će to veliki poticaj našim igračima. Igramo trenutno protiv lidera prvenstva i dat ćemo sve od sebe da utakmicu odvedemo na svoj mlin", rekao je Čabraja, piše Index.