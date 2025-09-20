TRENER KOVAČEVIĆ NAKON POBJEDE: 'Meni je najbitnije da su naši navijači sretni'

Nogometaši Hajduka danas su s početkom od 17 sati igrali protiv Dinama na Poljudu u derbiju 7. kola SuperSport HNL, a konačni je rezultat bio 0:2 u korist Dinama, u 44. je minuti mrežu zatresao Hoxha, a u 81. Bakrar.

Nakon susreta trener Dinama Mario Kovačević prokomentirao je susret: „Zaslužena pobjeda, čestitam svojim igračima. Prvo je poluvrijeme bilo podjednako, gledali smo se tko će se prvi nadmetnuti. Mi smo krenuli prvi, Hajduk se trgnuo, a mi smo onda zabili taj pogodak. Tražili smo drugi pogodak, naša zaslužena pobjeda pred prelijepim dekorom navijanja. Čestitam Hajduku na fer i korektnoj igri.“

Je li Vam ovo najveća pobjeda u karijeri?

- Mislim da smo napokon zaslužili tu pobjedu na Poljudu, to je moja najveća pobjeda, ne bih želio sebe isticati, želio sam samo da igrači zaborave nedjelju. Ovo je treći derbi u ovih sedam kola.

Hoće li predsjednik Boban povećati premije?

- Mi smo itekako dobro plaćeni u Dinamu, ali meni je najbitnije da su naši navijači zadovoljni.

Hajduk je pao bez ispaljenog metka?

- Da, ali o tome ćete morati pitati trenera Garciju. Drago mi je da su naša krila konačno zabila gol.

Što možemo od Dinama očekivati u Europi?

- I mene to zanima, jedva čekam da to počne. Imam široki kadar, neki su u maloj prednosti, morat ću mijenjat neke stvari. Moram pohvaliti svoj stožer, nemamo nijednog ozlijeđenog igrača. Razumijem poraze, to je nogomet, to protiv Gorice nas je poljuljalo, a mislim da ćemo nakon Gorice samo rasti.