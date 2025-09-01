TRENER GARCIA NAKON REMIJA: Mogli smo bolje, trebali smo taj gol zabiti ranije

Hajduk je danas s početkom od 21 sat igrao protiv Rijeke na Poljudu utakmicu 5. kola SuperSport HNL-a. U ludoj je završnici Hajduk uspio izvući remi, 2:2. Rijeka je povela preko Menala u 21. minuti. Pukštas je potom poravnao rezultat u 42. minuti. Rijeka je potom ponovno povela na 1:2 koje je postavio Bogojević u 55. minuti, a konačnih 2:2 postavio je Pukštas.

Nakon utakmice trener Hajduka Gonzalo García odgovarao je na novinarska pitanja.

Najvažnije je neizgubiti. Je li Vas Rijeka iznenadila igrom?

Moramo biti sretni što nismo izgubili, ali mogli smo bolje, trebali smo taj gol zabiti ranije. Rijeku cijenim, išli su srcem u utakmicu, htjeli su se boriti i ići po pobjedu. To me ne iznenađuje, oni su osvojili duplu krunu, natjecateljski su nastrojeni i grizu. Mislim da smo mogli pobijediti.

Je li Pukštas demantirao da je trebao i ranije igrati?

Mislim da je prije nije bio toliko sretan svojim treninzima i svime, a sada je rastao, poboljšao se svugdje. Ima dobar mentalitet i veliki potencijal.

Livaja se povukao u sredinu, što se dogodilo?

On je bio napadač danas, njegova je pozicija bila na mjestu, ali bilo je puno ljudi na toj poziciji. Nema uvijek tamo mjesta, trebamo ga i on uvijek ima istu ulogu – lidera. On je pozitivan, nije odustajao danas, gurao je koliko može. Bio je fokusiran na utakmicu i sve što to nosi. Jako je dobar igrač.

Utakmica je bila na visokoj razini po svim elementima?

Da, naravno, bilo je uzbudljivo, nijedna ekipa nije popuštala. Rijeka nije imala veće šanse, zabili su iz kornera, mislim da smo mogli zabiti još koji gol, to ljudi žele, žele da pobijedimo. Publika želi da se borimo i da pokušavamo, preuzimamo rizik i idemo dobro na to. Momci guraju jako dobro.

Imate reprezentativnu pauzu, a Dinamo i Rijeka igraju Europu. Možete li iskoristiti to?

Sigurno da možemo, Kalik je dobio poziv za reprezentaciju, to je uvijek lijepo i motivirajuće. Trebamo se malo i odmoriti, ali sigurno je da ćemo raditi jako i sa igračima koji su došli. U četvrtak ćemo odigrati prijateljsku utakmicu, vidjet ćemo što će nam to donijeti.

Što mislite da je bila Rijekina prednost kada je imala dobru kontrolu utakmice?

Mislim da smo dugo čekali na svoj presing, imali su dobra cross-dodavanja. Očekivali smo to u obrambenom dijelu, nismo bili jasni u svojim odlukama, ali nismo preuzimali inicijativu. Centralni su igrači igrali prvi put zajedno, Mlačić i Raci igrali su zajedno, inače igraju sa Šarlijom, moraju se poznavati. Moramo sačekati i veznjake da se spuste niže. Mislim da smo mogli odigrati bolje na početku, ali dobro smo se oduprli tome.

Jeste li zadovoljni s ovih pet utakmica?

Da, ali imamo još petnaest do polusezone. Ne želim reći da smo cijelo vrijeme imali kontrolu, ali to je bilo dosta vremena. Mislim da nismo dobili ništa što nismo zaslužili. Sretan sam jer osjećam da igrači rastu, igraju bolje i drže se kao tim.

Koji je bio Vaš plan utakmice? Visoki presing od prve minute ili ste ih čekali?

Naš je plan uvijek biti visoko i pritiskati. Mislim da smo bili dobri i nekoliko pokušaja. Htjeli smo pritiskati i gurati naprijed. To je plan momčadi, nekad ćemo biti i umorni, ali idemo prema golu i moramo napadati.