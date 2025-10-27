Trener Dinama razočaran: "Nadam se da ćemo iz ovog izvući pouku"

Dinamo je doživio neugodan poraz od Vukovara 1:0 u susretu 11. kola SuperSport HNL-a, odigranom u Vinkovcima. Jedini pogodak na utakmici postigao je Jakov Puljić u 53. minuti, donijevši domaćinima tri važna boda. Vukovar se tako s ukupno devet bodova izjednačio s pretposljednjim Osijekom, dok je Dinamo ostao na 22 boda, tri manje od vodećeg Hajduka koji nastavlja u sjajnoj formi.

Momčad Marija Kovačevića odigrala je ispod očekivanja, a trener “modrih” nakon utakmice je za MAXSport komentirao razočaravajući nastup:

– Čestitam Vukovaru na zasluženoj pobjedi. Opet smo dominirali u prvom dijelu, ali bez konkretnih prilika. Nevjerojatno je koliko smo griješili u drugom poluvremenu, mogu samo čestitati protivniku. Htjeli smo pobijediti, ali imamo problema kada nam se protivnik zatvori u blok. Iskoristili su svoje prilike. Mijenjali smo, ubacili svježije igrače, no nije bilo dovoljno dobro – rekao je Kovačević.

Trener je otkrio i da su Stojković i Valinčić morali napustiti igru zbog ozljeda:

– Nadam se da ćemo iz ovoga izvući pouke. U subotu nas čeka Rijeka, neće biti lako, ali vjerujem da ćemo igrati bolje i idemo po pobjedu na Maksimiru – zaključio je.