Trebamo li tijekom hladne zime spavati s otvorenim prozorom?

Mnogi će se složitise da se najljepše spava uz svjež zrak, no je li pametno, baš kao što to radimo i ljeti, držati prozor otvoren i tijekom zime? U teoriji, hladniji zrak i bolja ventilacija zvuče kao recept za mirniji san, ali u praksi sve ovisi o tome gdje živite, koliko je prostorija zagrijana i koliko ste osjetljivi na hladnoću, buku ili alergene.

Ideja spavanja uz otvoren prozor često se sudara sa stvarnošću – i obično dolazi s 'soundtrackom' grada. Promet, sirene, glasni susjedi ili nečiji hiperaktivni pas, druženja pod balkonom/prozorom lako postaju sitni okidači koji remete odmor, čak i kad imate dojam da ste zaspali čvrsto. Sve te zvukove mozak registrira i u snu što potiče lučenje hormona stresa.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kada otvoren prozor može biti problem

Tijekom zimskih mjeseci otvoren prozor može dovesti do pretjeranog hlađenja prostorije i osjećaja nelagode, što nekima izaziva kašalj ili druge respiratorne tegobe, osobito ako su već osjetljivi. Nemogućnost održavanja stabilne, ugodne temperature može rezultirati isprekidanim snom i dodatnim opterećenjem organizma, pa se sljedeći dan lakše osjeti 'pad' energije.

Dobra je navika ujutro i navečer kratko otvoriti prozore na nekoliko minuta i osvježiti zrak u spavaćoj sobi. Pročišćivač zraka je koristan u zimskim mjesecima kad se manje provjetrava ili u stanovima s višom vlagom; posebno pomaže ako ste osjetljivi na prašinu. U svakom slučaju, otvaranje prozora tijekom zime ovisi o individualnim potrebama i lokalnim vremenskim prilikama.

Najvažnije je pronaći ravnotežu: ono što je ugodno jednoj osobi drugoj može smetati, pa 'idealno' rješenje često leži između navike i realnih uvjeta u prostoru. U praksi to znači uskladiti svježinu zraka s toplinom, tišinom i osjećajem sigurnosti, umjesto forsiranja jednog pravila za sve, piše tportal.