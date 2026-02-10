Tragedija u susjedstvu, djevojčica (4) preminula nakon operacije krajnika. Majka: "Zašto smo ostali bez našeg djeteta?"

Vijest da je četverogodišnja djevojčica Ema M. preminula nakon operacije trećeg krajnika u čačanskoj bolnici potresla je regiju. Točan uzrok smrti bit će poznat nakon provedene obdukcije. Roditelji navode da Ema nije imala nikakvih zdravstvenih problema, osim uvećanih krajnika, no rutinski zahvat pretvorio se u tragediju.

„Jedna medicinska sestra najprije mi je rekla da je operacija završena i da se budi, ali se potom vratila u operacijsku salu i ondje ostala, čini mi se, oko tri sata. Kada je izašla, rekla mi je samo da ne zna što se dogodilo, da je stanje teško i da moli Boga da moja Ema preživi“, ispričala je majka Sanja.

Dodala je kako je nakon toga iz operacijske sale izašao kirurg, koji je rekao da je operacija prošla dobro, ali da su tijekom buđenja utvrdili krvarenje u plućima, piše portal Novi.

„Točnije, u tubusu se pojavila krv. Ne znam kada su ponovno vraćali tubus, jer u dokumentaciji piše da je bio postavljen dva puta. Jesu li je tada ozlijedili – ne znam, jer dijete nikada nije bilo bolesno. To su naše sumnje. Nitko nam nije objasnio što se točno dogodilo u sali. Samo su rekli da nije stabilna i da mora u Beograd. Dugo smo čekali prijevoz“, rekla je majka.

Prema njezinim riječima, kada je transport napokon osiguran, djevojčica je u Beograd stigla s tlakom 50/22.

„Liječnici i osoblje u Beogradu doista su dali sve od sebe, u to sam sigurna. Međutim, sumnjamo da je u čačanskoj bolnici došlo do pogreške. Na naš zahtjev, ali i na zahtjev Instituta za majku i dijete, obavljena je sudska obdukcija. Nama je najvažnije da saznamo istinu – zašto smo ostali bez našeg djeteta“, kazala je Sanja.

Pogoršanje stanja nakon buđenja

Prema saznanjima Blica, djevojčici se stanje naglo pogoršalo tijekom buđenja nakon operacije.

„Tijekom operacije krvarenje je bilo uobičajeno, a nakon zahvata ga nije bilo. Anesteziološki nalazi bili su uredni. Međutim, tijekom buđenja došlo je do bronhospazma, odnosno stezanja mišića koji okružuju dišne putove, što je otežalo disanje. Iz tubusa je izlazila obilna sekrecija“, rekao je izvor tog lista.

Prema istom izvoru, ORL nalaz prije operacije bio je uredan – nos i ždrijelo bili su bez promjena, a nije bilo ni kontraindikacija za zahvat.

Obitelj, prijatelji i građani najavili su okupljanje ispred čačanske bolnice kako bi izrazili podršku roditeljima te zatražili odgovor na pitanje koje i dalje ostaje bez odgovora – zašto male Eme više nema.