Tragedija u NBA ligi: Preminuo je trener Darija Šarića

Pomoćni trener Golden State Warriorsa Dejan Milojević (45) doživio je srčani udar u noći između utorka i srijede, a nakon toga je prevezen u bolnicu i operiran. No, srce srpskog stručnjaka nije izdržalo ste je preminuo.

Milojević je rođen 1977. godine u Beogradu, a kao igrač je nosio dresove Beovuka, FMP-a, Budućnosti, Partizana, Valencije i Galatasaraya. Osvojio je dvije titule srpskog prvaka i po titulu MVP-a srpske i regionalne lige u dresu 'crno-belih', prenose 24 sata.

Kao trener je počeo raditi 2012. godine u Megi gdje je bio sve do 2020. godine kad je otišao u Budućnost iz Podgorice, a godinu dana nakon toga pridružio se Golden State Warriorsima gdje je postao asistent glavnog trenera, a 2022. osvojio je i NBA prsten. Među Warriorsima je i naš Dario Šarić.

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) January 17, 2024