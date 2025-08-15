Tragedija je šokirala cijelu Hrvatsku. Bila je jedna od najtalentiranijih hrvatskih glumica

Na današnji dan 2000. godine poginula je Ena Begović

Danas, 15. kolovoza 2025. godine, obilježava se 25. godišnjica smrti Ene Begović, jedne od najvoljenijih i najtalentiranijih hrvatskih glumica. Njena prerana smrt u prometnoj nesreći na otoku Braču ostavila je neizbrisiv trag u hrvatskoj kinematografiji i kazalištu.

Uspon u svijet umjetnosti

Ena Begović rođena je 8. srpnja 1960. godine u Trpnju na Pelješcu. Nakon završene gimnazije u Dubrovniku preselila se u Zagreb gdje je upisala Pravni fakultet, no ubrzo je shvatila da je njezina prava strast gluma. Diplomirala je glumu 1983. godine na Akademiji dramske umjetnosti i iste godine postala članica Drame Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu.

Filmsku karijeru započela je 1978. godine u filmu "Okupacija u 26 slika", a proslavila se ulogom Veronike u filmu "Pad Italije" iz 1981. godine. Nastavila je nizati uspješne uloge u filmovima poput "Glembajevi", "Treća žena" i "Četverored". Za ulogu barunice Castelli u filmu "Glembajevi" 1988. godine dobila je Zlatnu arenu, koju je odbila jer ju je smatrala glavnom.

Tragičan završetak života

15. kolovoza 2000. godine, Ena je zajedno sa suprugom Josipom Radeljakom, njegovim sinom Leom, majkom Terezijom i kćeri Lanom krenula u posjet prijatelju na Brač. Nesreća se dogodila u mjestu Splitska kada je vozilo, prilikom izlaska, krenulo unatrag i sletjelo u provaliju. Ena je zadobila teške ozljede i ubrzo preminula, dok su ostali članovi obitelji prošli s lakšim ozljedama.

Ena Begović ostavila je neizbrisiv trag u hrvatskoj kulturi. Njena kći Lana, koja je tada imala samo 45 dana, odrasla je u ženu koja nastavlja baštiniti majčinu ljubav prema umjetnosti. Četvrt stoljeća nakon njezine smrti, Ena Begović i dalje živi u srcima svojih obožavatelja i kolega, a njezina karizma, talent i ljepota ostaju neizbrisivi.