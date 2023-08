Tottenhamov trener ugasio nade navijačima Hajduka?

Cijelo ljeto, a zapravo i puno duže, traju nadanja navijača Hajduka da bi se Ivan Perišić mogao vratiti doma.

Nisu to bile neutemeljene priče ili plod nečije mašte, jer i sam Perišić je u nekoliko navrata dao do znanja da će u budućnosti zaigrati za Hajduk iz kojeg se davno, još kao junior, otisnuo u svijet, piše Gol.hr.

"Obećavam da ću se vratiti. Nisam rekao kada, ali neće morati još dugo čekati", poručio je Perišić na Rivi, na dočeku brončanim reprezentativcima poslije osvajanja bronce na Svjetskom prvenstvu u Katru.

On ima ugovor s Tottenhamom do 30. lipnja 2024. i početkom ovog prijelaznog roka zakotrljala se lavina nastojanja da se Perišića "izvuče" iz te ugovorne obveze te da ispuni svoj dječački san i odjene bijeli dres.

"Ivane, vrime je", poruka je koja se mogla vidjeti, čuti ili pročitati na mnogim adresama i destinacijama.

Međutim, čini se da od svega toga ovo ljeto neće biti ništa. Naime, Perišić je u nekoliko prijateljskih utakmica prikazao sjajne igre i novi trener Spursa Ange Postecoglou današnjom izjavom praktički je završio tu priču.

"Ivan Perišić igra i to jako dobro. On ima budućnost sa mnom i ovim klubom. Pratio sam njegovu karijeru, on je apsolutni profesionalac, taj način na koji brine o svom tijelu... Odradio je stvarno snažne pripreme", rekao je trener Tottenhama.