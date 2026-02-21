Totalna eskalacija ispod Ostojićeve objave o Dabri. Evo što je SDP-ov veteran odgovorio na uvredljivi komentar

Napetosti koje su se posljednjih dana s političke scene prelile na društvene mreže dobile su novu epizodu nakon objave bivšeg ministra unutarnjih poslova i saborskog zastupnika SDP-a Ranka Ostojića.

Ostojić je na svom profilu podijelio fotografiju uz koju je istaknuta izjava Josipa Dabre, saborskog zastupnika Domovinskog pokreta i bivšeg ministra poljoprivrede. Na objavljenoj fotografiji vidi se Dabrina poruka: „Jesam li ikada promašio? Nemam se zašto ispričati“, izjava koja je proteklih dana izazvala niz reakcija u javnosti.

Uz fotografiju Ostojić je dodao kratki, ali oštar komentar.

„Jesi, srećom, uvijek! Inače bi bilo mrtvih i po cesti i po kukuruzištu“, napisao je, očito aludirajući na ranije snimke koje su prije nekoliko mjeseci kružile javnim prostorom, a na kojima se vidi Dabro kako rukuje vatrenim oružjem.

Rasprava se ubrzo nastavila u komentarima, gdje su se nizale podijeljene reakcije pratitelja. Dio komentara bio je izrazito uvredljiv.

„Partizančino, jesi li služio Domovini kada je trebalo? Ti se nekome rugaš? Glupane“, napisao je jedan od korisnika.

Ostojić mu nije ostao dužan, već je odgovorio naglašavajući svoj ratni put.

„Ja sam zapovjednik 1. satnije 1. bojne 141. brigade, a prije toga pripadnik Splitskog dobrovoljačkog bataljuna. Dragovoljac“, poručio je.